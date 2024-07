Elektroninės muzikos legenda Jeff Mills koncertuos Lietuvoje: atkeliauja išskirtinis pasirodymas

Pastaraisiais dešimtmečiais Jeffas Millsas neapsiriboja vien tik elektronika, jis kuria įspūdingus pasirodymus, kuriuose susipina muzika, šiuolaikinis menas, popkultūra, dizainas ir mokslinė fantastika, o jo koncertai su gyvos muzikos atlikėjais yra sulaukę pasaulinio pripažinimo ir nuolat kviečiami į svarbiausias koncertų sales bei festivalius, rašoma pranešime spaudai.

Praėjusiais metais tokie jo koncertai vyko garsiojoje Hamburgo Elbės filharmonijoje, Londono „Barbican“ ir Amsterdamo „Muziekgebouw“ koncertų salėse, Kelno ir Liuksemburgo filharmonijose, o šių metų turas prasidėjo gegužę Niujorke, po kurio seka pasirodymai „Grand Théâtre de Genève“ Šveicarijoje, Paryžiaus „Parvis de la Défense“, Arlio „Theatre Antique“ Prancūzijoje ir kt.

Prieš koncertą Lietuvoje Jeffas Millsas pasirodys Barselonoje, festivalyje „Jazztronica“, o po Vilniaus jo laukia koncertas garsiajame Antverpeno tarptautiniame menų centre „De Singel“.

Savo muzikinę karjerą Jeffas Millsas pradėjo Detroite dar 9-tajame dešimtmetyje, o nuo 1992 m. muziką jis leidžia savo įkurtoje leidybinėje firmoje „Axis Records“.

Pirmiausia jis išgarsėjo kaip grupės „Underground Resistance“ narys, tuomet jo sceninis vardas buvo „The Wizard“. 1991 metais ieškodamas naujų iššūkių jis persikėlė į Niujorką, vėliau į Berlyną, kur buvo rezidentas garsiajame „Tresor“ klube, o po to į Čikagą.

Vėliau jis susidomėjo moksline fantastika, iš kurios sėmėsi įkvėpimo. 2000-aisiais jis pradėjo savo muziką sieti su kitomis meno formomis.

Jeffas Millsas sukūrė garso takelį žymiajam futuristiniam Fritzo Lango filmui „Metropolis“ (1927), projekto sėkmė nuvedė jį link kitų kitų panašių projektų.

Kaip vaizdo menininkas jis surengė daugybę performansų ir parodų tokiose meno institucijose, kaip Šiuolaikinės kultūros centras CCCB Barselonoje, Londono „Southbank Centre“ ir „Barbican Centre“, „Cinémathèque Française“ ir Pompidou centras Paryžiuje, Monte Karlo meno mugė. 2014 m. prancūzų kino režisierė ir prodiusere Jacqueline Caux sukūrė filmą apie Jeffą Millsą ir jo muziką „Man From Tomorrow“. 2015 m. jis buvo pakviestas tapti reziduojančiu menininku Luvro muziejuje, kur sukūrė keturis pasirodymus, kuriuose susiliejo muzika, kinas ir šokis.

Tais pačiais metais jis subūrė elektroninės „jazz fusion“ muzikos grupę „Spiral Deluxe“. 2017 m. kaip Barbican centro reziduojantis menininkas pristatė inovatyvių konceptualių renginių „From Here to There“ seriją, kurioje elektroninė muzika buvo derinama su simfoniniu skambesiu ir kitomis meno formomis.

Jeffas Millsas buvo pirmasis didžėjus, kuris pradėjo bendradarbiauti su klasikiniais orkestrais. Pirmasis toks kūrinys buvo „Blue Potential“ (2005), kurio naują, iki šiol plačiai skambančią versiją „Light from the Outside World“ jis sukūrė 2012 m. Kiti kūriniai su simfoniniu orkestru buvo „Where Light Ends“ (2013), Gustavo Holsto „Planetų“ siuitos inspiruotas „Planets“ (2015) ir kt.

Jeffas Millsas yra išleidęs net apie 70 albumų bei daugybę atskirų savo kūrinių. 2007 m. jis buvo apdovanotas Prancūzijos vyriausybės Menų ir literatūros kavalieriaus ordinu („L’Ordre des Arts et des Lettres“), 2017 m. to paties ordino Karininko kryžiumi, pripažįstant jo nuopelnus menams.

Elektroninės muzikos legenda Jeff Mills koncertuos Vilniuje: unikalus pasirodymas su gyvos muzikos atlikėjais – lapkričio 6 d. naujai įrengtoje LVSO koncertų salėje, bilietus platina „BILIETAI.LT“. Jeffo Millso pasirodymų fragmentai: