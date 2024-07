REKLAMA

REKLAMA

Albumo konceptas, noras eksperimentuoti ir simboliškas pavadinimas

„Albumo konceptas ganėtinai neįprastas iš muzikos verslo pusės. Jis sudarytas iš dviejų dalių, nes nėra stilistiškai vientisas. Pirma dalis savyje talpina pop/šokio skambesio kūrinius. Tai dainos ir skambesys kuris man pačiai buvo naujas. Antroje dalyje yra keletas epic/cinematic kūrinių. Jie kaip atgarsis pirmojo albumo, primena nuo ko viskas prasidėjo.“ – pasakoja dainininkė.

REKLAMA

„Jeigu palygintume mano pirmąjį singlą „New Start“ (liet. „Nauja Pradžia“) su kuriuo atėjau į kūrybos pasaulį ir vieną paskutiniųjų „Let Me Out“ (liet. „Paleisk mane“) - manau galėtų pasirodyti jog ne tas pats žmogus tai atlieka. Norėjau save išbandyti ir atrasti daugiau spalvų kūryboje. Neatsitiktinai buvo pasirinktas ir toks pavadinimas - “The Journey” (liet. “Kelionė”), kuris puikiai atspindi šį gyvenimo etapą, kai keliavau per muzikos žanrus, stengiausi neprisirišti prie vieno ir to paties skambesio. Man buvo smalsu pasižiūrėti kiek skirtingų spalvų savyje talpinu, o šis smalsumas atnešė gražių kūrybinių vaisių.“ – džiaugiasi Agnė.

REKLAMA

REKLAMA

„Suprantu, kad iš šono gali atrodyti keistas toks konceptas, bet į albumą žiūriu kaip į dienoraštį, kuris atspindi konkretų etapą ir parodo kaip tuo metu gyveno to albumo kūrėjas. Tuo pačiu albumas neša ir kitą misiją - parodyti, kad žmogus savyje talpina daugiau nei pats gali tuo patikėti, bet to jis nesužinos jei nebandys.“ – sako dainininkė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Agnė Buškevičiūtė pristato antrąjį albumą „The Journey“ ir kviečia į albumo pristatymo koncertą (5 nuotr.) Albumo viršelio autorė - Melanija Andrijevskaja Albumo viršelio autorė - Melanija Andrijevskaja Agnė Buškevičiūtė pristato antrąjį albumą „The Journey“ ir kviečia į albumo pristatymo koncertą (Nuotr. Deimantė Rudžinskaitė) +1 Agnė Buškevičiūtė pristato antrąjį albumą „The Journey“ ir kviečia į albumo pristatymo koncertą (Nuotr. Deimantė Rudžinskaitė) Agnė Buškevičiūtė pristato antrąjį albumą „The Journey“ ir kviečia į albumo pristatymo koncertą (Nuotr. Deimantė Rudžinskaitė)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Agnė Buškevičiūtė pristato antrąjį albumą „The Journey“ ir kviečia į albumo pristatymo koncertą

Iššūkiai kuriant albumą ir šalia esantys žmonės už kuriuos jaučiasi dėkinga

„Šis albumas vienareikšmiškai atspindi mano kaip vokalistės, kūrėjos ir bendrai kaip muzikės augimą. Dabar muzikoje jaučiuosi tvirčiau, nors iššūkių šioje kelionėje netrūko. Vienu metu buvau suabejojusi ar pavyks išleisti šį albumą, bet iš visų jėgų stengiausi laikytis ir nepamesti savo tikslo. Didžiuojuosi šiuo albumu ir esu be galo dėkinga, kad visus šiuos metus turėjau galimybių dirbti su puikiais kūrėjais, muzikos prodiuseriais iš Norvegijos ir Lietuvos. Šie žmonės man padėjo šioje kelionėje savo palaikymu ir paskatinimu bandyti kažką naujo. Be kiekvieno iš šių žmonių indėlio, dainos nebūtų tokios kokios yra.“ – džiaugiasi dainininkė.

REKLAMA

Nemokamas albumo pristatymo koncertas ant ETM stogo terasos

„Labai visus noriu pakviesti į albumo „The Journey“ nemokamą pristatymo koncertą, kuris vyks liepos 19 d. 20 val. ant Energetikos ir Technikos muziejaus stogo terasos! Man ir grupei tai simboliška vieta, nes praeitais metais čia pristatėme debiutinį albumą, o dabar sugrįžtame ant tos pačios scenos pristatyti antrojo. Su manimi gros puikūs muzikantai ir mylimi scenos bendražygiai - pianistas ir albumo bendraautoris Vilius Tumalavičius, smuikininkė Justina Šalkauskaitė ir būgnininkas Mantas Macijauskas. Su tokia palyda gera ir drąsu lipti ant scenos, todėl labai visus kviečiu ateiti, pabūti kartu šią svarbią dieną, nes klausytojų palaikymas tikrai itin reikalingas. Na, o koncerto vieta tiesiog ideali, su visa Vilniaus panorama ir miesto gamtos grožiu. Labai visų lauksime!“ – džiaugiasi Agnė.

Albumo pasiklausyti galite čia.