„Garsinu nuo pat TV3 televizijos įkūrimo“, – tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ pasakoja moteris. Bet nuo ko viskas prasidėjo? Kaip profesionali aktorė pasuko į tokią veiklą?
Garsinti pastūmėjo sūnus Kristijonas
Pasirodo, už tai Eglė iki šiol jaučiasi dėkinga savo ir aktoriaus Sauliaus Sipario sūnui Kristijonui. Būtent jis pastūmėjo mamą išbandyti naują veiklą ir išskirtinio balso galimybes.
„Mano sūnus buvo mažiukas ir su savo babyte žiūrėdavo dar rusiškai įgarsintą „Santa Barbarą“. Kartą jis pamatė bėgančią eilutę ekrane, kad reikalingi garsintojai ir sako man – „Mama, kiek galima žiūrėti rusiškai, aš nelabai suprantu. Eik tu ir pabandyk“. Taigi sūnus tapo mano prodiuseriu. O aš ir nuėjau. Paėmė garsinti mus šešis. Labai patiko“, – šypsodamasi prisimena Eglė.
Aktorė pasakoja, kad tuo metu garsinimas buvo visiškai kitoks, nei dabar. Taigi kas pasikeitė ir ar per daugybę metų dar neatsibodo ši veikla? Eglė tikina, kad tikrai ne, mat didžiąją savo laiko dalį toliau skiria teatrui. O kas lėmė, kad ji pasirinko aktorės profesiją? Su kokiais iššūkiais teko susidurti darbe ir kodėl Eglė nevaidina kine? Pasirodo, vienas išgirstas komentaras privertė suabejoti savo tinkamumu kino ekranams. Kas ir ką jai tuomet pasakė? Galiausiai, kodėl Eglė paliko įprasto teatro sceną ir daugiau negrįžo į ją?
„Šiandien teatre brandaus amžiaus vaidmenį kuria jaunas žmogus. Be grimo, be nieko ir mes kažkodėl turime juo patikėti. Aš niekaip nesupratau to ir nesuprasiu“, – nusivylimo neslepia Eglė.
Todėl aktorė įkūrė savo kamerinį namų teatrą „Arbatvakariai“, kuriame įvairias idėjas realizuoja su sūnumi Kristijonu – scenografu, spektaklių bendraautoriumi ir šio teatro vadovu. Eglė tikina, kad dirbti drauge jai labai patinka.
„Mus sieja ypatingai stiprus ryšys. Aš tai be galo vertinu“, – prisipažįsta viešnia.
Ankstyva antrojo vyro netektis
Vienintelio sūnaus aktorė susilaukė su pirmuoju vyru, taip pat aktoriumi Sauliumi Sipariu. Po skyrybų, moteris ištekėjo dar kartą už garsaus dailininko Romo Dalinkevičiaus, tačiau po kiek laiko jis netikėtai mirė. Našle tapusi Eglė taip ir liko viena, tačiau neslepia, kad širdyje vietos meilei dar yra.
„Niekada nesakau niekada. Aš labai nemėgstu vienatvės“, – atvirauja aktorė. Pasirodo, kurį laiką ji net naudojosi populiaria pažinčių programėle, tačiau vienas įvykis paskatino viską išsitrinti. Kas tuomet nutiko, kad aktorę net ištiko šokas?
Visą pokalbį su Egle Tulevičiūtė žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!