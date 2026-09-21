Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Edita Mildažytė parodė, kokią ypatingą dovaną jubiliejaus proga padovanojo vyras: „Vis teiraujatės...“

2026-09-21 19:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 19:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė 60-metį atšventė vasario 28-ąją. Praėjus daugiau nei pusei metų po jubiliejaus, ji atskleidė, kokią ypatingą dovaną tuomet gavo – apie ją buvo sulaukusi ne vieno klausimo.

Televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė 60-metį atšventė vasario 28-ąją. Praėjus daugiau nei pusei metų po jubiliejaus, ji atskleidė, kokią ypatingą dovaną tuomet gavo – apie ją buvo sulaukusi ne vieno klausimo.

REKLAMA
0

Apie dovaną ji papasakojo socialiniame tinkle Facebook.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edita Mildažytė

Prabilo apie ypatingą dovaną

Pasak E. Mildažytės, ant piršto besipuikuojantis ypatingas žiedas buvo patraukęs ne vieno dėmesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji atskleidė, kad jį jubiliejaus proga padovanojo mylimas vyras Saulius.

„Manęs vis teiraujatės apie žiedą, kurį pastaruoju metu labai mėgstu nešioti. Čia – Rūtos ir Sauliaus dovana mano 60-mečiui. Saulius finansavo, o Rūta padarė.

Ypač gražus akmens šlifavimas – jo dugnas švyti lyg cukraus pripiltas…“ – rašė žinoma moteris.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų