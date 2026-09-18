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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po nemalonaus įvykio Lietuvoje – Edita Mildažytė nesusilaikė: „Iš kur šitie žmonės?“

2026-09-18 15:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 15:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Edita Mildažytė socialiniuose tinkluose iškėlė diskusiją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius. Savo įraše ji suabejojo jų atvykimo aplinkybėmis, ekonomine nauda ir vis didesniu vaidmeniu kasdieniame šalies gyvenime.

Edita Mildažytė (nuotr. ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Edita Mildažytė socialiniuose tinkluose iškėlė diskusiją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius. Savo įraše ji suabejojo jų atvykimo aplinkybėmis, ekonomine nauda ir vis didesniu vaidmeniu kasdieniame šalies gyvenime.

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Savo įraše E. Mildažytė aprašo nemalonų incidentą gatvėje – jos, kaip teigiama, vos nepartrenkė prieš eismą važiavęs pavėžėjimo automobilis, o netrukus priešais ją nuo dviračio nukrito maisto kurjeris.

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Edita Mildažytė išklojo atvirai

Šis nutikimas paskatino žurnalistę kelti klausimus apie į Lietuvą atvykstančius užsieniečius ir jų darbą, o savo mintis ji palygino su invazinių rūšių plitimu gamtoje.

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Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Apie prekybą žmonėmis…

Net krūpteliu iš nuostabos ir vos nepalendu po prieš eismą riedančiu „Toyota Prius“ automobiliu… Tamsiaodis barzdotas vairuotojas manęs nė nepastebi – jo žvilgsnis seka programėlę mobiliojo telefono ekrane.

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Lyg to dar būtų maža, išsigandęs priešais nusiverčia dviratininkas su mėlynu krepšiu ant pečių. Visas jo nešulio turinys išrieda iš kuprinės. Vežikas pasitaiso burną dengiantį raištį ir ima krauti užsakytą maistą atgal į termokrepšį. Veš užsakovui. Nesvarbu, kad maistas jau spėjo pabuvoti šalia balos.

– Iš kur šitie žmonės? – dingteli mintis. Kas ir kada juos pakvietė? Be kalbos, be įgūdžių, be orientacijos?

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Kokią ekonominę naudą šaliai atneša maisto išvežiotojai bei pagal programėles iškviečiami automobilių vairuotojai? Šiandien jie keičia net mūsų eismo kultūrą! Ekonominė nauda, sakote? Kam ir kokia?

Kažkada iš plačiosios Sovietų Sąjungos dėl ekonominės naudos į Lietuvą buvo įvežtas ir visaip propaguojamas toks Sosnovskio barštis. Buvo tikimasi, kad, jį auginant, vargo su pašarais kolchozuose nebus. Paaiškėjo, kad jis nuodingas.

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Šiandien jau ne tik kolūkinių fermų, bet ir Sovietų Sąjungos nebėra… O Sosnovskio barščių – kiek nori!

Pamenu, kaip fotografai žavėjosi pajūrine zunda, jos geometriškai tiksliomis formomis… Kol nepaaiškėjo, kad šis išvaizdus invazinis augalas gožia trapią pajūrio florą.

O muilinė guboja? Buvo saugoma ir puoselėjama. Didžiausios baudos – ją kopose skynusiems. O šiandien – raukite su šaknimis ir vežkite vežimais. Naikinkite šią invazinę kenkėją!

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Tas pats su lubinais. Dar visai neseniai jais gerinome dirvas ir laukus, o šiandien skiname glėbiais, kad kitais metais neprisėtų ir tose vietose galėtų vešėti gysločiai bei bitkrėslės.

O kormoranai? Vieni juos keikia, kiti žavisi. Dažniausiai tie, kurie gyvena toliau nuo jų kolonijų. Kol kas dar žavimės ir baltaisiais garniais, o štai invazinius vėžius jau mėginame išgaudyti, kad jie nedominuotų prieš vietinius.

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Gamtoje taip jau yra: kai leidi ar net tyčia įveži agresyvią invazinę rūšį, ji prisitaiko ir nesikuklina – nustelbia vietines.

Pradžioje žavesį kelia keli egzotiški daigai… O vėliau jie pakeičia visą ekosistemą.

Dabar europiečiai kuria net galingas programas, siekdami išsaugoti vietines, autentiškose vietose teberandamas rūšis. Ypač retas, senose radimvietėse augančias ir lėtai besidauginančias veisles, kurios neatsikuria, jei jų nesaugome“, – rašė E. Mildažytė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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@@@
@@@
2026-09-18 15:38
Labai idomus ur teisingas straipsnis. Taip skaniai skaiciau ir kad ji visada teisi. Pagarba!
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Petras
Petras
2026-09-18 15:30
Migracijos departamentas prikrete eibiu su imigrantais ju reikia reikalauti atsakomybes. Musulmonai reikalauja savo religines laisves ne tik darbo. Neatlieka savo misijos ir vietoos policija.
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jo
jo
2026-09-18 15:29
jie invaziniai ........ir ju daugeja..brrrrrrrrrr
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