Dramatiškoje Bžeskų skyrybų byloje padėtas taškas: santuoka oficialiai nutraukta

Poros santuoka oficialiai nutraukta. Teismas pripažino abiejų sutuoktinių kaltę. Buvę sutuoktiniai per 30 dienų gali apskųsti teismo sprendimą.

Poros pykčiai vyksta ne tik teismuose, prieš metus socialiniuose tinkluose pora susikibo dėl vaikams padovanotų dviračių. E.Bžeskas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame smagiai leidžia laiką su vaikais. Jie važinėjosi su tėčio padovanotais dviratukais, o šalia to paviešino ir buvusios žmonos žinutę, kurioje ši rašo, jog dviračių būklė nėra patenkinama.

Tą kartą naujienų portalui tv3.lt Egmontas papasakojo savo istorijos versiją bei atsivėrė apie tai, kodėl nepanašu, kad greitu metu jų skyrybų byla pagaliau bus užversta. Ir nors prisipažino niekuomet nenorėjęs apie skyrybas kalbėti viešai, E. Bžeskas nusprendė nutraukti tylą ir pateikti savo versiją – jis tiki, kad žmonės patys atsirinks, kuo tikėti.

„Facebook“ pasidalijote, kaip su dukrelėmis važinėjate dviračiais, o prie vaizdo įrašų pridėjote ir iš Redos žinutę, kurioje ji teigia, kad dviračiai nėra geri. Kas tiksliai atsitiko?

Gavau pakankamai piktą žinutę iš žmonos. Mes visą dieną leidome su vaikais, važinėjome dviračiais, ir aš specialiai įdėjau vaizdo įrašą, kad žmonės matytų, jog viskas tikrai gerai su tais dviratukais. Nesiekiau pažeminti Redos, tiesiog norėjau pajuokauti, kad visada liekame kalti.

Taip, jie buvo nupirkti padėvėti, nes tuo metu, kai juos rinkau, dviračių parduotuvės dėl karantino buvo uždarytos. Ir Reda, ir vaikai buvo apie tai informuoti, o dviračių nuotraukos, kurias išsirinko mergaitės, buvo nusiųstos Redai, viskas buvo suderinta. Neįtariau, kad bus daroma pasaulinė drama. Tuos dviračius ir nupirkau, mergaitės jų laukė kaip stebuklo! Tada atsidarė ir dviračių parduotuvės, todėl papildomus ratukus uždėjome visiškai naujus, viskas buvo gerai, dviračiai patikrinti servise.

Nemaniau, kad ta žinutė „Facebook“ sulauks tiek dėmesio. Man buvo keista, kad taip piktybiškai buvo atsižvelgta į tai, kad nupirkau dviračius, o dabar dar labiau išvartyta, jog, neva, darausi reklamą, nesusitikinėju su vaikais.

Susidaro toks vaizdas, kad jei noriu būti su vaikais ir tam turiu laiko, pasimatymai yra specialiai ribojami – Reda sako, kad tėtukas darosi reklamą. O jei būnu išvykęs, tada eskaluojama, kad tėtukas praleidžia labai mažai laiko su vaikais. Tai – šmeižtas, kuriuo siekiama sumenkinti mane prieš visuomenę. Patikinu – visada būnu su vaikais kuo daugiau pagal galimybes, nes šiuo metu jos yra mano pats brangiausias turtas.

Su Reda santykius palaikote tik dėl vaikų?

Tikrai tik dėl vaikų – kitaip būtų be šansų. Abu stengiamės vaikams neparodyti mūsų įtampos – vaikai to tikrai nejaučia. Ir, tikiuosi, kad nejaus to ir toliau, jei visas šitas laivas neįsisiūbuos. Dabar man rūpi tik vaikų gerovė – matau spragų dabartinėje situacijoje, ir tikrai neliksiu tam abejingas.

Esate minėjęs, kad kartais jums su dukrelėmis sunku suplanuoti susitikimą – kodėl? Nepavyksta susitarti?

Man su vaikais pasimatyti leidžiama, tačiau dabar aš gyvenu Tenerifėje, turiu ten projektų. Tai buvo pirmas atvejis per visa laiką, kai 2 mėnesius praleidau vaikų priežiūrą, o grįžęs iškart patekau į kitą, karantininę situaciją, kai Reda buvo išvykusi į Ispaniją, o po to karantinavosi Lietuvoje, dar po to savaitę laukė [tyrimo] atsakymų. Dėl to su vaikais paleidau mėnesį karantine – tuo labai džiaugiausi, nedariau problemos, iš jos neprašiau pinigų, kaip tai daro ji.

Tačiau žmona pinigų dar mėnesį po to iš manęs reikalavo. Pasitaręs su advokatais, šio mėnesio neapmokėjau, nes tai – vaikams skirti pinigai, įskaitant papildomas išlaidas karantino metu. Ji teigia, kad turi maldauti iš manęs pinigų, tačiau tai – šmeižtas! Tik, žinoma, alimentus ji gauna nebūtinai 15 mėnesio dieną. Jei alimentus ji gauna 20 dieną, tai ji traktuoja kaip pastovų vėlavimą. Visos išklotinės yra teisme – ten viskas yra matoma.

Visada mokėjau alimentus pagal grafiką, o kai mergaitės būna pas mane, perku joms rūbus, žaislus ir t.t. Tai darau iš visos širdies ir būnu ramus, kad perku tai būtent joms. Mokėdamas Redai alimentus, nekontroliuoju, kur pinigai yra naudojami. Pastebėjau, kad vaikai pripratę prie greito maisto, vaikšto su netinkamais batukais, išskyrus tuos, kuriuos pirkau aš. Dėl to turėjome konfliktą – batukai turi būti ortopediniai.

Sakau tai dėl to, jog nenoriu prarasti kontrolės, kas išvis vyksta mergaičių gyvenime. Aš jų nevengiu, kaip teigia Reda. Aš jas galiu pasiimti savo globai ir nutraukti šią melagingą istoriją.

Man išvykus darbo reikalais į Tenerifę, pridavus visus reikiamus dokumentus, Reda mane padavė antstoliams ir su didžiausiomis sumomis teisiasi, kad aš buvau išvykęs į užsienį, ir nepasiėmiau tas kelias savaites vaikų. Pirmąkart girdžiu, kad jeigu vaikų nepasiimi, dar gauni papildomas baudas, nors ir moki alimentus. Aš ne prieš pasiimti jas grįžus papildomai, tačiau reikia tartis draugiškai – čia juk vaikų interesai. Bet turiu savo gyvenimą ir svarbius darbus, todėl negaliu kartais tenkinti jos visų piktybinių įgeidžių, prisidengus vaikų gerovės klausimais. Kai būnu Lietuvoje, noriu susitikinėti su vaikais daugiau nei priklauso, tačiau šiuo metu ji tai yra uždraudusi.

Jūsų skyrybos tęsiasi jau daugiau, nei 3 metus. Ar matyti galas?

Ne, nematyti. Yra pripainiota daug reikalų, kuriuos mini ir ji – kaip mes čia neva su mama ją puolam, kaip mes prašom pinigų. Tačiau taip nėra.

Aš, kaip vyras, gyvenime nieko neprašiau, o kaip tik, atvirkščiai, išlaikiau šeimą, nes Reda pradėjo dirbti visai neseniai. Nuo pirmo vaiko gimimo ji nedirbo, o man teko tikrai labai daug dirbti, kad išlaikyčiau šeimą, kad mokėčiau ženkliai didesnius alimentus, rūpinčiausi visais darželių apmokėjimais.

Ne paslaptis, kad Reda nedirbdama nuomojo mūsų šeimos namą. Lygiai taip pat ir Tenerifės namą ji kuo puikiausiai be mano sutikimo išnuomavo. Jos visas gerbūvis buvo sutvarkytas. Negana to, ji prisiskolino pinigų iš draugų, kuriuos turėjau padengti, ir Tenerifės namą paliko su didžiausiomis skolomis, kurias turėjau apmokėti. Esu sukaupęs visus reikiamus dokumentus.

Situacija yra labai keista. Aš tik ginuosi, nes tokia pozicija yra priimta nuo pat pradžių, kai išlindo tam tikri dalykai, kurių dabar tikrai nekomentuosiu. Ji iškart priėmė puoliko poziciją ir jos laikosi, todėl vaizdas susidaro toks, kad aš visada turiu gintis, nors iš tikrųjų nesuprantu, kodėl aš esu tam tikrais dalykais kaltinamas.

Pagrindinis mūsų su Reda konfliktas nuo pat pradžių buvo dėl matymosi su vaikais 7 paras. Kol vyksta ginčas dėl mūsų namo, aš net nuomodavau butą, kad būtų vaikų kambarys. Bet dabar matau, kad vaikai tampa turistais su lagaminais. Mergaitės atvyksta pas mane savaitei ir nakvoja, pripranta prie naujos vietos, nors pirmomis naktimis būna ir nemigos. O po to jos vėl patiria stresą, kai grąžinu jas mamai, nes tada jau būna pripratusios prie manęs. Tada nusprendėme, kad tą dalyką reikia daryti per darželį. Tai reiškia, kad vaikais mes keičiamės tik darželyje, kad vaikai nejaustų streso.

Vis dėlto vaikai iš tikrųjų turi gyventi savo miegamajame. Jei šiuo metu yra priskirta pilna globa Redai, manau, kad galiu pasiimti vaikus visai pilnai dienai tas 7 dienas per mėnesį, sudarydamas sąlygas dirbti, o naktimis turiu juos grąžinti į jų miegamąjį, dėl jų pačių gerovės. Tačiau tai buvo griežtai uždrausta Redos – ir toliau jas matysiu tik tada, kada esame sutarę.

Viskas ir dabar išvedžiojama taip, lyg aš daryčiausi sau reklamą, bet iš tiesų aš pirmąkart į „Facebook“ įsidėjau nuotrauką su vaikais, kaip mes leidžiame dieną. Tikėjausi, kad sekančią dieną lygiai taip pat jas mokinsiu su dviratuku važiuoti, bet buvo nuspręsta vaiku nebeduoti. Gal jai pasirodė, kad per gerai man gaunasi ir nebegalės manęs šmeižti, kad tėtis neprižiūri vaikų?! Redos išvada – jei vaikus aš jai grąžinu naktį, ir su jais leidžiu tik dienas, neturiu teisės su jais pasimatyti.

Susidaro toks vaizdas, kad Reda tiesiog nori pilnų 7 dienų per mėnesį atostogų. Tačiau jei Reda man tiek daug laiškų prirašo, kaip jai yra sunku, kaip ji patiria stresą ir negali dirbti, aš tada sakau kitaip – galiu tikrai pilnai pasiimti vaikus savo globai. Man šiai dienai rūpi tik vaikų gerovė, tik dėl vaikų aš dabar gyvenu ir dirbu, ir man yra labai skaudu, kad vaikais yra tiesiog naudojamasi.

Jei papasakočiau visą istoriją, kas čia vyksta, tai tikrai būtų realybės šou, kaip ji ir pati sako. Nežinau, kuo čia viskas baigsis, nes mano politika buvo apskritai nieko nekalbėti vardan to, kad vaikai kada nors gyvenime nesužinotų tikros tiesos, kaip su manim buvo elgiamasi tam tikru laiku. Tikrai, ranka prie širdies pridėjęs galiu pasakyti – nežinau, ar dar kuris nors vaikų tėvas patyrė tokia neteisybę.

Pateikė kitą įvykių versiją

Po šio Egmonto Bžesko įrašo „Facebook“ paskyroje užvirė dar didesnis konfliktas.

Naujienų portalui tv3.lt Reda Bžeskienė pasakojo, kad dviratukai – tik lašas jūroje.

„Niekada nebuvo taip, kad jam būtų draudžiama susitikti su dukromis. Pats gal nelabai turi noro ar galimybių. Visus pasimatymus su vaikais aš inicijuodavau ir aiškindavau, kodėl jiems reikia ir tėvo ir mamos. Visus konfliktus aiškinamės teisme, jam yra pritaikytos laikinos apsaugos priemonės. Dėl nebendravimo jis yra gavęs baudą. Dabar staiga jis pradėjo rodytis, kad yra labai geras tėtis. Nors iš tikrųjų jis nėra net pasveikinęs vaikų su gimimo diena. Net nepaskambino“, – pasakojo R. Bžeskienė.

Moteris tikino, kad konfliktas dėl dviratukų jai atrodo juokingas: „Tie dviratukai yra išpūstas reikalas. Tiesa, nežinau, kokio tikslo jis siekė, kuomet išplatino mano žinutes – save išaukštinti ar mane pažeminti. Tikrai nežinau. Man labai neskaniai atrodo, kuomet suaugęs vyras užsiima tokiais dalykais. Jam netoli 50-imt, o užsiiminėja netinkamais veiksmais. Ištraukia iš konteksto ir viską viešina. Galėčiau ir aš ištraukti žinutes iš konteksto ir paviešinti, kuriose rašo, kad neims vaikų. Čia yra tokie vaikų darželio žaidimai. Man atrodo, kad jie yra nereikalingi. Paviešintos žinutės manęs neįskaudino, tačiau jos buvo privačios. Turėjo teisiškai gauti leidimą, jeigu norėjo jas paviešinti.“

R. Bžeskienė įsitikinusi, kad vyras dabar nori apsimesti idealiu teveliu, todėl viešina jos žinutes, kurios išimtos iš konteksto.

„Jis bando žiniasklaidai ir visuomenei papasakoti, kad labai nori bendrauti su vaikais, bet negali. Tai yra netiesa. Visada jis galėjo ir gali su jais bendrauti. Tam aš net kreipiausi į teismą, kad nustatytų grafiką, kada jis tiksliai bus su vaikais. Kelių valandų pabuvimas su vaikais ir parodymas socialiniuose tinkluose, kad jis leidžia laiką su vaikais – neatspindi realios situacijos. Jis gal bando susirinkti kuo daugiau straipsnių, kuriuos galės parodyti teisme. Mat pasirodyti, kad yra geras tėtis ir bendrauja su vaikais. Niekada gyvenime nebuvo taip, kad aš neleisčiau jiems susitikti“, – kalbėjo pašnekovė.

Moteris atskleidė, kad jau 4 metus nebegyvena kartu. Per visą šį laikotarpį buvo tokių situacijų, kuomet jis nesilaikydavo žodžio: „Mes 4 metus kartu jau nebegyvename. Ieškinys skyryboms paduotas prieš 1 metus. 3 metus bandėme gražiai tartis, kaip čia bus. Kada jis galės būti su vaikais ir panašiai.

Buvo daug situacijų, kuomet jis netesėjo savo žodžio. Suruošdavau vaikus, o jis neatvykdavo jų pasiimti ar vėluodavo net kelias valandas. Tai trauma vaikams. Mes kartu nebegyvename, todėl ir man reikia planuotis laiką. Stengiuosi, kuomet būnu be vaikų – išnaudoti turiningai laiką.“

Kalbėdama apie teismo sprendimus, ji prisipažino, kad ir čia kyla daug nesutarimų. Vyras nori vaikais rūpintis tik tada, kada jam patogu. Jam atrodo, kad geriau būtų, jeigu vaikai visuomet miegotu pas mamą namuose.

„Jis nori būti toks tėvelis, kuris pasiima vaikus į parką, pabūna ir gražina atgal. Mano nuomone, vaikams reikalingas tėtis ne tik toks, kuris pabūna kelias valandas, papramogauja ir atveža atgal namo, o ir tokio, kuris pamokintų. Jis nori būti laisvas žmogus. Pamiršta, kad yra pareigos ir atsakomybės. Dėl to aš kreipiausi į teismą, kad būtų aiškumas man, jam ir vaikams. Teisme jam buvo pasiūlyta, kad jis galėtų bendrauti su vaikais kas antrą savaitgalį. Jam netiko. Tuomet pasiūliau, kad per mėnesį pabūtų 10 dienų. Sakė, kad jam netinka, nes per daug tiek dienų. Tada jis pasakė, kad norėtų 5 dienų. Teisėja nusprendė, kad bus 7 dienos per mėnesį, kuomet jam reikės būti su vaikais. Kuomet atėjo laikas vykdyti teismo nuosprendį, jis suprato, kad tai nėra jam patogu.

Su alimentais lygiai tas pats. Norisi kažkokio stabilumo. Jam yra nustatytos laikinos apsaugos priemonės dėl vaikų išlaikymo. Už kovo mėnesį jis nėra sumokėjęs alimentų. Nusprendė, kad jeigu vaikai pabus pas jį ilgiau, tuomet neturės mokėti alimentų. Taip negali būti net pagal įstatymą. Man atsibodo kiekvieną kartą jo prašyti“, – kalbėjo pašnekovė.

Anot jos, jų santykiai dabar nėra geri. Juos sieja tik vaikai ir teismai: „Mus sieja tik teismai ir vaikai. Jis ligi šiol prašo tūkstantinių sumų. Tas bendravimas – formalus. Jokio draugiško bendravimo nėra. Mes nesame geruose santykiuose, kad ir kaip bebūtų gaila. Aš iš jo nieko neprašau, jokio turto. Visų pirma, jeigu nori dalintis turtu – reikia jį turėti. Jis neturi jokio turto savo vardu. Aš turiu savo namą, kurį įsigijau dar iki santuokos. Pati jį įsigijau su paskola.

Man labai liūdna, kad Lietuvoje yra tokių vyrų, kurie prašo pinigų ir nenori mokėti alimentų. Nori bendrauti su vaikais tik tada, kuomet jam patogu. Geriausias nutarimas – kad jokio nebūtų nutarimo. Aš taip suprantu jo mąstymą. Jis tik vasario mėnesį susitiko su mergaitėmis, o situacija dėl dviratukų – cirkas, kuris nuaidėjo per visą Lietuvą. Dabar neturi daug veiklos, tad nusprendė, kad pabus geras tėtis.“

Primename, kad Egmontas ir Reda Bžeskai vestuves atšoko 2012 metų gruodį, Koh Samui saloje Tailande. Grįžę į Lietuvą jaunavedžiai santuoką užregistravo ir Vilniaus santuokų rūmuose. 2013 metų vasarą porai gimė dukra Amelija, 2016-aisias gimė antroji dukra.

Pora gyveno Kanaruose, Tenerifės saloje.