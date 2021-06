Humoristo Ambrazevičiaus atvaizdas puikuojasi Niujorko „Times“ aikštėje: niekada apie tai net nesvajojo

P. Ambrazevičius savo socialiniuose tinkluose rašė, jog šią dovaną jam „Nasdaq Vlnius“ padovanojo už tai, kad jis kompanijos kolektyvui suorganizavo kelis renginius.

„Jeigu čia kažkada Niujorke, Times aikštėje galėjo pasirodyti, kad matote mane, tai čia nebuvo miražas.

Nuo pernai gruodžio susibičiuliavome su Nasdaq Vilnius, o balandį – Žemės mėnesį – kartu padarėme porą smagių renginių.

Kaip suvenyrą gavau šiek tiek šlovės, kurią matote žemiau. Nežinau, ar čia jau reikia sakyti, kad „If I can make it there / I'll make it anywhere“, bet liks labai gražus prisiminimas.

Ačiū Astai Jonuškaitei ir visiems kitiems, kurie taip nudžiugino!“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė žinomas vyras.

Naujienų portalui tv3.lt P. Ambrazevičius sakė, jog toks įvertinimas – puiki motyvacija stengtis: „Labai džiaugiuosi, buvau jau primiršęs, kad jie taip darys, nes prašė nuotraukos.

Labai smagu, motyvuoja toliau stengtis ir dirbti ir čia toks dalykas, apie kurį niekad gyvenime net nesvajojau, nes tiesiog niekad neatrodė įmanoma“, – džiaugėsi humoristas.