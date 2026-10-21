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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Donaldas Trumpas viešai pažemino Melanią: ji atsikirto netikėtais žodžiais

2026-10-21 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 11:55
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JAV prezidento Donaldo Trumpo ir pirmosios ponios Melanios Trump pasirodymas Baltuosiuose rūmuose sulaukė dėmesio ne tik dėl pristatytos naujos iniciatyvos. Spalio 19 dieną vykusioje ceremonijoje prezidentas viešai suabejojo, ar žmonos parašas ant pasirašomo dokumento apskritai ką nors reiškia. Melania į vyro repliką atsakė ramiai, tačiau situacija sukėlė nejaukų juoką tarp susirinkusiųjų.

Melania Trump, Donaldas Trumpas (Nuotr. soc. tinklų, www.whitehouse.gov)

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir pirmosios ponios Melanios Trump pasirodymas Baltuosiuose rūmuose sulaukė dėmesio ne tik dėl pristatytos naujos iniciatyvos. Spalio 19 dieną vykusioje ceremonijoje prezidentas viešai suabejojo, ar žmonos parašas ant pasirašomo dokumento apskritai ką nors reiškia. Melania į vyro repliką atsakė ramiai, tačiau situacija sukėlė nejaukų juoką tarp susirinkusiųjų.

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Ceremonija vyko Baltųjų rūmų Rožių sode. Jos metu D. Trumpas ir M. Trump pasirašė vykdomąjį įsaką, susijusį su moterų sveikatos priežiūros gerinimu ir medicininių tyrimų spragų mažinimu.

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Trumpo komentaras sukėlė nejaukų juoką

Kaip rašo leidinys „The Daily Beast“, pasirašęs dokumentą D. Trumpas padavė žmonai rašiklį ir paprašė pasirašyti ją. Tuomet, kreipdamasis į susirinkusiuosius, prezidentas mestelėjo repliką: „Nežinau, ar jos parašas ką nors reiškia.“

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Šie žodžiai daliai svečių sukėlė nejaukų juoką. Melania į vyro komentarą atsakė šypsodamasi: „Tavo parašas yra pats svarbiausias.“

Netrukus D. Trumpas atkreipė dėmesį į jųdviejų parašų panašumą. Palyginęs juos, prezidentas, regis, liko patenkintas ir sušuko, kad žmonos parašas atrodo labai panašus į jo.

Vis dėlto ankstesnė replika išsiskyrė tuo, kad nuskambėjo per renginį, skirtą būtent Melanios inicijuotam projektui.

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@brutamerica Trump and Melania signed an executive order creating a task force on women's health this morning during a press conference in the White House Rose Garden. #ExecutiveOrder #WomensHealth #Melania ♬ Originalus garsas Brut.

Per ceremoniją pirmoji ponia pristatė planą, kuriuo siekiama gerinti moterų sveikatos priežiūrą Jungtinėse Valstijose. Jame numatyta įsteigti specialų padalinį Nacionaliniuose sveikatos institutuose ir Baltųjų rūmų darbo grupę, kuri spręstų ilgai medicinos tyrimuose išliekančias problemas.

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M. Trump teigė, kad būtina modernizuoti sveikatos priežiūrą, mažinti žinių apie moterų sveikatą spragas ir paspartinti naujų gydymo būdų bei vaistų paiešką.

„Ankstesnės kartos kovojo už moterų teises. Mūsų karta kovos, kad būtų atrasti gydymo būdai, kurie leistų moteriai gyventi sveikai ir visavertiškai“, – sakė pirmoji ponia.

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Pranešama, kad prieš pristatydama iniciatyvą Melania konsultavosi su gydytojais, federalinių sveikatos institucijų atstovais ir kitais ekspertais bei ragino vyrą imtis veiksmų moterų sveikatos srityje.

Nors iniciatyvą pristatė Melania, vykdomasis įsakas yra prezidento aktas, todėl oficiali teisė jį išleisti priklauso D. Trumpui, o ne pirmajai poniai.

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Šis skirtumas svarbus vertinant ceremonijoje nuskambėjusią repliką: Melania galėjo inicijuoti ir formuoti projektą, tačiau galutinį dokumentą pasirašė prezidentas.

Naujoji iniciatyva papildo M. Trump veiklos sritis antrosios vyro kadencijos metu. Anksčiau ji daug dėmesio skyrė vaikų gerovei, saugumui internete ir švietimui, taip pat dirbo su dirbtinio intelekto panaudojimo ugdyme klausimais.

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