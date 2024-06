Domantas Sabonis išbandė save garsiame Kalifornijos festivalyje: kompaniją palaikė ir žmona Shashana

Savaitgalį kulinarinėje festivalio „BottleRock“ scenoje buvo galima pamatyti keletą svarbiausių patiekalų.

Tarp įžymybių – ir krepšininkas Domantas Sabonis su žmona Shashana Rosen.

Kaip matome iš nuotraukų, kuriomis Domantas pasidalijo socialiniuose tinkluose, jie puikiai leido laiką ir daug šypsojosi.

Cameron Diaz pakėlė taurę savo vyno „Avaline“, prieš gamindama klasikinį smashburgerį su reperiu Nelly!

Bradley Cooperis savo meilužei Gigi Hadid pagamino neįtikėtiną sumuštinį „Philly cheesesteak“. Gerbėjai išsirikiavo į eilę tikėdamiesi, kad jiems pasiseks vieną iš jų pagriebti! Visą savaitgalį Kulinarijos scenoje vyko ne tik pramogos, bet festivalio lankytojai galėjo rinktis maistą ir gėrimus.

REKLAMA

REKLAMA

Festivalyje buvo gausu geros muzikos ir atlikėjų

Trečiąją „BottleRock“ dieną Edas Sheeranas spindėjo tarp žvaigždžių „Queens of the Stone Age“, „The Beaches“, „The Offspring“ ir kitų atlikėjų pasirodymų.

REKLAMA

Trečioji „BottleRock 2024“ diena baigėsi itin sėkmingai, nes buvo surengta žanrų ir kartų įvairovė, kurią vainikavo įsimintinas Ed Sheeran pasirodymas. Saulės nutviekstą sekmadienį festivalio lankytojams buvo pasiūlytas eklektiškas roko, popmuzikos ir alternatyvos atlikėjų derinys, todėl kiekvienas susirinkęs galėjo rasti kažką sau.

Dieną pradėjo Jane Leo, kurios duslus ir dvasingas setas buvo sklandus įžanga į dienos šventę. Jų pasirodymas, pasižymintis sudėtingomis melodijomis ir sodriomis harmonijomis, suteikė atsipalaidavusį toną ankstyvą popietę. Dueto susižavėjimas buvo juntamas, o jų skambesys – senovinio popso ir modernaus indie mišinys – puikiai patiko vis gausėjančiai auditorijai.

Po pietų pradėjus lyti, prasidėjo popietės palaima, nes Norah Jones scenoje pasirodė su jai būdingu džiazo, popmuzikos ir soulo mišiniu. Jos švelnus, aksominis balsas puikiai derėjo prie šilto Napos slėnio vėjelio. N. Jones pasirodymas buvo meistriškas muzikavimo kursas, kuriame skambėjo tokie hitai kaip „Don't Know Why“ ir „Come Away With Me“. Jos lengvas žavesys ir rami atmosfera, kurią ji sukūrė, suteikė malonų atokvėpį festivalio lankytojams.