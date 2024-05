Domantas Sabonis buvo išrinktas į trečiąjį NBA simbolinį penketą

Tai yra antrasis kartas lietuvio karjeroje, kai jis sulaukia tokio įvertinimo. Sakramento „Kings“ aukštaūgis balsavime iš viso surinko 104 taškus.

Trečiajame penkete kartu su lietuviu atsidūrė LeBronas Jamesas, Devinas Bookeris, Stephenas Curry ir Tyrese`as Haliburtonas.

The 2023-24 Kia All-NBA Third Team:



▪️ Devin Booker of @Suns

▪️ Stephen Curry of @warriors

▪️ Tyrese Haliburton of @Pacers

▪️ LeBron James of @Lakers

▪️ Domantas Sabonis of @SacramentoKings pic.twitter.com/gFDgbcdPLX