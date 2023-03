Didžiausias lietuviškos muzikos renginys „M.A.M.A. Londonas“ sugrįžta į Didžiąją Britaniją

Praėjusiais metais pirmą kartą įvykęs specialus renginys „M.A.M.A. Londonas“ sugrįžta ir jau spalio 21 dieną sudrebins „Indigo at The O2“ koncertų salę.

Pasak organizatorių, šių metų renginyje laukia dar daugiau staigmenų ir stiprių muzikinių pasirodymų.

Praėjusiais metais pirmą kartą Londone įvykęs didžiausias lietuviškas renginys „M.A.M.A. Londonas“ skelbia 2023 metų datą.

Spalio 21 dieną antrąjį kartą įvyksiančiame renginyje susirinkusios publikos laukia daugybės ryškiausių Lietuvos atlikėjų pasirodymai, netikėtos staigmenos, netikėti renginio vedėjai ir ryškios raudonojo kilimo iškilmės, kurias matys visa Lietuva.

„Pirmieji metai įrodė, kad galime Londone surengti aukščiausios kokybės lietuviškos muzikos įvykį, kuris būtų vertas tapti tradiciniu ir suteiktų galimybę Lietuvos atlikėjams savo muziką pristatyti dar platesnei auditorijai. Tie kas buvo pirmajame „M.A.M.A. Londonas“ renginyje – gali patvirtinti, kad šis renginys suteikė daugybę teigiamų emocijų ir leido vienoje vietoje išgirsti daugybę hitų“, – teigia organizatoriai.

Spalio 21-osios vakaras Londone bus išties ryškus, „Indigo at The O2“ salėje be lietuviškų žvaigždžių desanto raudonuoju kilimu galės žengti kiekvienas, įsigijęs VIP bilietą.

Praėjusiais metais pirmąjį kartą įvykusi raudonojo kilimo ceremonija nepaliko abejingų ir Lietuvoje – tiesioginę transliaciją bei nuotraukų galerijas išvydo tūkstančiai žmonių.

„Džiaugiamės, kad pirmasis lietuviškas raudonasis kilimas Londone sulaukė didžiulio dėmesio ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Lietuvoje. Tai jau tampa neatsiejama šio renginio dalimi. VIP svečiai turės galimybę ne tik žengti raudonuoju kilimu, pozuoti su Lietuvos atlikėjais, bet ir mėgauti specialiomis vietomis koncertų salėje“, – tikina „M.A.M.A. Londonas“ organizatoriai.

Jau greitai organizatoriai žada atskleisti ir pirmuosius atlikėjus, kurie surengs pasirodymus būsimame renginyje.

Šiandien startuoja oficiali bilietų prekybą į „M.A.M.A. Londonas“ renginį, o 100 pirmųjų bilietų parduodama pigiau.

„M.A.M.A.“ – tai Lietuvoje gerai žinomas ženklas, kuris apjungia svarbiausius šalies muzikos apdovanojimus „M.A.M.A.“, vasaros festivalį „M.A.M.A. vasara“, kas savaitę sudaromą muzikos pasiklausymo platformos „Spotify“ didžiausią lietuviškos muzikos grojaraštį ir daugybėje radijo stočių transliuojamą muzikinę laidą „M.A.M.A. TOP 40“.

Taip pat šiandien Didžiojoje Britanijoje vyksiantį renginį „M.A.M.A. Londonas“, kurį organizuoja kartu su WackyEvents – didžiausia lietuviškų renginių organizavimo įmone, surengusia ne vieną didelį koncertą užsienio lietuviams.