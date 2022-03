Didžiausią krūtinę Rusijoje turinti Anastasija susidūrė su sunkumais: tenka kęsti patyčias ir gąsdinančius gerbėjus

Moteris portalui mirror.co.uk. davė išskirtinį interviu, kurio metu papasakojo apie sudėtingą laikotarpį.

Anastasija Berthier teigė, kad dėl įspūdingų kūno formų susidurianti su sveikatos problemomis. Jai nuolat skauda nugarą, o ir tinkamo dydžio drabužių taip lengvai neranda.

Ji atviravo, kad paauglystėje kentė nuo užgauliojimų: „Neatlikau jokių operacijų dėl savo krūtinės. Motina Gamta man buvo gana dosni. Būdama paauglė, aš jausdavausi sugniuždyta dėl savo didelių krūtų. 15-os aš jau turėjau D dydžio krūtinę. Kai užaugau, išmokau priimti save ir savo kūną ir netgi iš to gauti naudos.“

A.Berthier teigė, kad nėra priežasčių, kodėl ji turėtų jaustis nepatenkinta savimi: „Pasaulyje nėra daug moterų, turinčių mano natūralų krūtų dydį, tinkamą kūno sudėjimą ir mielą veidą, tad kodėl turėčiau būti nepatenkinta? Vis dėlto sunku rasti mano dydžio apatinį trikotažą. Kai kuriose parduotuvėse randu liemenėles, kurios tiktų mano krūtų dydžiui, tačiau tas dydis dažniausiai būna didžiausias, kuris yra parduotuvės sandėlyje.“

Anot jos, sunku išsirinkti drabužius, jai nuolat reikia pirkti didelius dydžius ir pas siuvėją taikyti pagal savo figūrą. Palyginus jos krūtinę, ji turi itin siaurą juosmenį.

Moters pasakojimu, jai nuolat tenka susidurti su nugaros skausmais, tačiau ji nevengianti ir aktyviai sportuoti, nepaisant to, kad tai nėra patogu.

Tiesa, įspūdingai atrodanti moteris susilaukia ir įvairių gerbėjų, kurie nuolat jai rašinėja ir net grasina: „Vienas pamišęs vaikinas man grasino, kad jis eis į virtuvę ir pjaustys venas, jei nesutiksiu būti su juo. Aš turiu beprotišką gerbėją, kuris mane seka kelerius metus ir erzina mano šeimą, draugus. Yra gana daug sergančių žmonių ir tai gali būti pavojinga.“

Nepaisant to, Anastasija myli savo gerbėjus ir teigė, kad jie nuolatos ją įkvepia kurti naują turinį, kuriuo būtų galima dalytis pasauliui: „Aš turiu daug gerbėjų ir labai myliu savo gerbėjus, jie mane įkvepia! Jie teikia daug palaikymo ir idėjų! Man mėgstamiausi komentarai yra iš moterų. Kai moteris teikia jums komplimentą, tai visada teikia didžiulį malonumą, tačiau tai būna labai retai. Be to, man patinka, kai pasekėjai vertina mano filosofiją ar mano gyvenimo patarimus. “

Anastasija dabar dirba modeliu, tačiau prieš tai buvo internetinio žurnalo grafikos dizainerė ir rašytoja. Ji taip pat yra dailininkė.