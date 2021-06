„Didysis šou burbulas“ nugalėtojas Radži prabilo apie sunkų laikotarpį: šou išgelbėjo nuo depresijos

Šio sekmadienio laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Radži atvirai papasakos apie šio žiūrimiausio televizijos projekto užkulisius ir tai, kaip pasikeitė jo gyvenimas po projekto.

Aštuonis mėnesius trukęs sėdėjimas namuose ekspresyvųjį Radži išvargino, tad skambutis iš TV3, kviečiantis į projektą „Didysis šou burbulas“, jam tapo tikru išsigelbėjimu nuo vienatvės ir nuobodulio.

Svarbiausia – žiūrovų meilė

Atlikėjas neslepia, kad iš pradžių jam kėlė nerimą tai, kad jaunimas gali nesuprasti jo muzikos, tačiau savimi jis tikėjo šimtu procentų. Ir nors nė nenumanė, kad taps nugalėtoju, kartu jis tvirtai žinojo tai, kad negali sau leisti pralaimėti.

Svarbiausia atlikėjui buvo laimėti žmonių simpatijas ir daryti tai, ką moka geriausiai. Radži laidoje atviraus, kad įvairiuose projektuose, kuriuose dalyvavo, komisijų būdavo „nutarkuotas į antrą ar trečią vietą“, o sėkmę jam atnešdavo būtent žiūrovai.

„Aš džiaugiuosi, kad laimėjau žmonių dėmesį. Įsivaizduokite, dešimt savaičių būti lyderio pozicijoje. Mane myli paprasti žmonės, nes aš dainuoju paprastą, suprantamą muziką, ir jiems tai yra priimtina. Gal dar mėgsta dėl tos mano charizmos, nežinau, bet aš neturiu ypatingų gabumų ar kažkokio balso. Aš ir nesistengiu jo rodyti – dainuoju taip, kaip dainuoju. Einu tokiu keliu, kurį tikrai suprantu, ir ką aš tikrai žinau, kad moku“, – atviraus Radži.

Eksperimentų scenoje nereikia – labiausiai jis nori, kad žmonės mylėtų jį tokį, koks jis yra. Atrodo, kad taip ir yra – gerbėjams patinka ne tik Radži atliekamos dainos, bet ir jis pats: paprastas, atviras ir tiesmukas, nestokojantis žavesio ir charizmos.

Per dešimt savaičių projekte, kurį Go3 žiūrovai galėjo stebėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įvyko begalė linksmų dalykų. Apie dalį jų iš laimėtojo lūpų išgirs ir laidos „Pasaulis pagal moteris“ žiūrovai: kaip gimė daina apie purptelėjimus, koks romas turi alergiją arkliams bei kitas smagias istorijas.

Kur eiti kritikams?

Radži viso projekto metu išliko savimi, nieko neslėpė, buvo atviras ir paprastas, o visą kritiką jam telefonu išsakydavo globėja Vida.

„Sakė kad labai daug valgau – rodo, kad valgau arba guliu ir nosį krapštau. Taip nebuvo. Taip, aš pagulėdavau, nes man reikėdavo poilsio, atsigaudavau. Bet ir eidavau repetuoti“, – pasakos Radži.

Paklaustas, kaip reaguoja į komentarus, atlikėjas neslėps, kad anksčiau juos skaitydavo, tačiau laiku suprato, kad visokių komentarų yra ir bus.

„Dabar, jei matau, iškart dedu bloką ir net nesiaiškinu – man nereikia blogų emocijų, reikia tik gerų. Užtenka tų blogų emocijų. Suprantu, kad kiekvienam neįtiksi, bet aš irgi nenoriu kiekvienam įtikti ir patikti. Jei aš tau nepatinku, tai tu man irgi nepatinki, tai negi mes aiškinsimės tris valandas apie tai, kaip mes vienas kitam nepatinkame? Kam? Blokas, ir eini namo. Viskas“, – teigs Radži.

Gyvenimas po šou

Po šio šou Radži gyvenimas pasikeitė – jo gerbėjų tarpe atsirado daugybė jaunų žmonių, o ir jis pats, projekte susipažinęs su jaunosios kartos atlikėjais, ne tik įgijo naujų draugų, bet ir ėmė klausytis kitokios muzikos.

Svarbiausias yra ne tik gautas laimėjimas, bet ir tai, kad Radži sutiko žmones, su kuriais nori bendrauti ir po projekto. Labiausiai jis prisimena savo kambariokus – legendinės grupės „Rondo“ lyderį Aleksandrą Ivanauską-Farą ir aktorių Marių Jampolskį. Su Marium Radži jau įrašė dainą, o vasarą visi „Didžiojo šou burbulo“ dalyviai su vasaros turu važinės koncertuodami po Lietuvą.

Šių gyvų susitikimų su gerbėjais Radži nekantriai laukia – jam tai labai daug reiškia.

„Tos dešimt savaičių įrodė, kad žmonės nori mane matyti, nes kartais aš save pakritikuoju. Bet tik aš pats ir mano artimieji bei tam tikri žmonės, kuriuos gerbiu, gali mane kritikuoti, kiti – ne. Tokių aš nevertinu, nereikia man tokios kritikos. Aš vertinu tuos žmones, kurie vertina mane. Žmonės mane įvertino ir pajautė, kad viskas eina paprastai, bet ne prastai. Žmonių meilė artistui yra pati svarbiausia. Visa kita šiandien yra, rytoj nėra“, – teigs Radži.

Puokštė Tėvo dienos proga

Laidos vedėja, floristikos dizainerė K. Rimienė rubrikoje „Floristinis desertas“ atskleis paprastą paslaptį, kaip sukurti įspūdingą puokštę, kuriai reikia mažiau gėlių. Tam, pasirodo, reikalingi puokščių karkasai, kurių įvairove žiūrovus kaskart nustebina floristikos dizainerė.

Šįsyk ji sukurs nuostabią anturių puokštę, kurios pagrindu taps karkasas iš kartono, dekoratyvaus popieriaus, floristinės vielutės ir siūlų. Šį karkasą papuoš rausvi anturiai, hiperikos uogytės, grimbelo žaluma, vėdrynai, astilbės ir rožės. Šių rožių žiedus floristikos dizainerė išlankstys – tai itin populiari tendencija, ypač nuotakų puokštėse, leidžianti sukurti įspūdingesnių, didesnių žiedų įspūdį.

Tokia puokštė nudžiugintų kiekvieną tėtį, juk gėlės, kokių spalvų bebūtų, yra dėmesio ir meilės išraiška.

