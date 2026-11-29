Sveikindama mugės dalyvius ir svečius, pirmoji ponia pabrėžė, kad ši kasmetinė iniciatyva telkia tarptautinę ir vietos bendruomenę bendriems darbams, o advento laikotarpį kviečia pradėti gerumu, atjauta ir rūpinimusi kitais.
„Kiekvienas iš mūsų nešiojame savo šviesą. Visada turime galią nušviesti kelią kitiems sunkiausią jų valandą – savo unikaliu spindesiu ir pasirinkimu. Saugodami ir palaikydami tai, kas svarbu. Visi turime apsispręsti būti geresni, šilti, jautrūs, dosnūs, mylintys, teisingi, nešantys sutarimą ir šventę pasauliui bei savo artimui“, – kalbėjo D. Nausėdienė.
Ypatingas dėmesys Almai Adamkienei
Pirmoji ponia kvietė prisiminti Lietuvos pirmosios ponios Almos Adamkienės palikimą ir tęsti jos puoselėtą labdaros tradiciją, kuri kasmet suburia skirtingų šalių ir kultūrų žmones bendram tikslui – padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Pasak D. Nausėdienės, pagarba žmogui ir vienas kitam yra būtina sąlyga siekiant bendrojo gėrio.
D. Nausėdienė taip pat padėkojo Ukrainos ambasadorei Olhai Nikitčenko, šių metų Kalėdų labdaros mugės garbės pirmininkei, už galimybę drauge pažinti Ukrainos kultūrą ir pajusti jos žmonių stiprybę. Pirmoji ponia pabrėžė solidarumo su Ukrainos žmonėmis, humanizmo ir teisingumo svarbą, primindama, kad taika ir pagarba žmogaus orumui remiasi amžinosiomis vertybėmis.
Pirmoji ponia paragino mugės lankytojus džiaugtis pasaulio kultūrų įvairove ir savo pasirinkimais prisidėti prie geresnių galimybių vaikams, žmonėms su negalia ir šeimoms, susiduriančioms su sunkumais. D. Nausėdienė pabrėžė, kad kiekvienas mugėje įsigytas pirkinys gali tapti reikšminga parama socialiniams ir švietimo projektams bei pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
D. Nausėdienė padėkojo Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai, ambasadoms, konsulatams, užsienio šalių diplomatams, tarptautinėms mokykloms, įmonėms, rėmėjams, partneriams ir savanoriams. Ypatingą padėką pirmoji ponia skyrė asociacijos narėms ir visai mugės organizatorių komandai už jų atsidavimą, energiją ir ilgametį darbą puoselėjant šią prasmingą advento tradiciją.
Šiemet mugės metu surinkta parama bus skirta dešimčiai organizacijų, padedančių vaikams, žmonėms su negalia ir jų šeimoms, socialinių sunkumų patiriantiems asmenims bei jaunimui. Tarp paramos gavėjų – Alytaus krašto asmenų su negalia draugija, socialinės globos centras „Vija“, bendro gyvenimo namai „Nepatogūs“, Motinos Teresės šeimos namai ir SOTAS paslaugų centras.
Artėjant gražiausioms metų šventėms, pirmoji ponia palinkėjo visoms šeimoms taikos, jaukumo ir ramybės, o naujiesiems metams – kūrybingumo ir prasmingų darbų.
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