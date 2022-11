Dėl muzikos Karolis metė darbą: prieš „Kėdžių iššūkį“ saugojo balsą taip, kad net nėjo į lauką

Iš Veliuonos į atranką atvykęs Karolis Mačėnas ypatingų ritualų prieš lipant į sceną neturi – padaro porą įkvepimų ir jaudulys dingsta.

Svarbiausia, kaip jis pats sako, geras pasiruošimas – atlikus „namų darbus“ jaudulys išgaruoja: „Kai pradedu dainuoti, tarsi atsiduodu tam momentui – atrodo, kad tiesiog ištirpstu ir viskas. Kai yra kažkokių abejonių, jei nesu užtikrintas ar pradedu per daug mąstyti, tuomet scenoje truputėlį pradeda lįsti jaudulys.“

Darbovietę dėl meilės muzikai palikęs Karolis dabar visą laiką ir kūrybinę energiją skiria muzikavimui – šio sprendimo nesigailėjo nei vienos minutės.

REKLAMA

„Jeigu kažkokia situacija atsitiktų, visada yra planas B, darbų galima rasti. Turiu rankas, kojas, bet ofisinių darbų, kaip prieš tai dirbau, tikrai neplanuoju. Vilniuje galimybių yra tiek, kad papildomai kažkokį eurą kitą užsidirbti, jeigu reikėtų, galimybių tikrai yra. Jeigu noriu kažką pasiekti muzikos srityje, turiu tam skirti didžiąją dalį laiko“, – svarstė Karolis.

Prieš „Kėdžių iššūkį“ Karolis susidūrė su sveikatos iššūkiais. Dėl problemų su balsu vyras vartojo vaistus, gėrė didelius kiekius arbatos – pasirodymui ruošėsi taip, kad saugodamas balsą net nėjo į lauką.

REKLAMA

REKLAMA

K. Mačėnas jaučiasi vertas atsisėsti ant išsvajotosios kėdės, tiesa, kova bus arši – vyras jau žino kelis stiprius konkurentus: „Tikiu, kad vis tiek atsisės geriausi žmonės – tie, kurie to verti to. Pažiūrėsime, ar aš būsiu to vertas.“

Palaikymo Karolis sulaukė tiek iš artimųjų ir draugų, tiek iš nepažįstamųjų socialinėje erdvėje.

„Smagu jausti, kad žmonės palaiko ir tiki tuo, ką darau – tai truputį prideda pasitikėjimo, Tėtis labai džaugiasi, kad aš einu ir darau – visą laiką pasiskambiname. Jis taip pat daro savo įrašus, verčia angliškų dainų tekstus į lietuvių kalbą. Tėtis atsiunčia, ką jis padarė, aš nusiunčiu tai, ką aš darau. Mes visą laią palaikome pakankamai stiprų ryšį“, – sakė „X faktoriaus“ dalyvis.