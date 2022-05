Garsiosios C. Dion dainos „My Heart Will Go On“ žodžius Deivydas Zvonkus pritaikė šią savaitę lietuvių Ukrainai nupirktam „Bayraktarui“.

„Near, far, wherever you are/We will kill you with our Bayraktar“ (liet. „Arti, toli, kur jūs bebūtumėt, mes nužudysime jus su savo Bayraktaru“), – dainuoja D. Zvonkus, sau pritardamas akordeonu.

Vaizdo įrašas surinko kelis šimtus paspaudimų „patinka“, o komentaruose internautai žavisi jo komiškumu.