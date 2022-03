Daniel Radcliffe atskleidė, kuriam „Marvel“ herojui „natūraliai tiktų“

REKLAMA

D. Radcliffe neseniai atskleidė, kuriam „Marvel“ superherojui jis „natūraliai tiktų“, nepaisant sklandančių gandų apie Hugh Jackman pakeitimą Ernio (Logano) vaidmenyje.

„Marvel“ kino visatos gerbėjai ilgus metus tikėjosi pamatyti Daniel Radcliffe Ernio vaidmenyje, iš dalies todėl, kad Harį Poterį vaidinęs aktorius yra žemo ūgio, kaip ir originalus komiksų personažas. Tačiau paaiškėjo, kad Daniel Radcliffe iš tikrųjų mano, kad jis labiau tiktų vaidinti Žmogų-vorą.

„Kaip ir viskas ką darau, jei tai būtų šaunu ir kažkas, kas man labai patiktų, aš tikrai imčiausi vaidmens. To, kuriam aš natūraliai tikčiau, kurį jau suvaidino trys labai puikūs aktoriai. Tom Holland yra neįtikėtinas ir niekas niekada negalėtų dabar jo pakeisti, todėl aš tai praleisiu.“ – gandus apie galimybę šiuo metu suvaidinti Žmogų-vorą paneigė aktorius Daniel Radcliffe.

Iš viso „Marvel“ superherojų panteono Daniel Radcliffe visada manė, kad jis būtų solidus Piteris Parkeris. Deja, šiuo metu tai neįmanoma, nes Tom Holland yra dabartinė, jau trečioji „Marvel“ kino visatos superherojaus versija.

Žmogus-voras yra vienas populiariausių visų laikų superherojų, todėl jis pasirodė jau trijose skirtingose filmų franšizėse (iki šiol). Kadangi dabartinėje „Marvel“ kino visatoje atsivėrė paslapties ir beprotybės kupinos multivisatos durys, netrukus kinuose pasirodysiančiame filme „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (angl. „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“) aktorius Daniel Radcliffe galėtų pasirodyti bent epizodiškai.

Kino žiūrovai taipogi laukia kada prie „Marvel“ superherojų prisijungs Iksmenai arba paaiškės naujasis aktorius vaidinsiantis mutantą Ernį, tačiau „20th Century Fox“ įsigijusi kino studija „Disney“ šios informacijos neatskleidžia.

Žinoma tik tai, kad aktorius Daniel Radcliffe jau labai greitai pasirodys romantinėje komedijoje „Prarastas miestas“ (angl. „The Lost City“), kinuose nuo balandžio 8 d.