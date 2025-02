Dainotas Varnas praleido visą mėnesį tylėdamas: atskleidė, kodėl

„Turėsiu labai daug ką susirinkusiems pasakyti. Ir tai ne šiaip mandagumo frazė reklamuojant koncertą. Pasakyti tikrai turiu daug daug ką, nes visai neseniai praleidau visą mėnesį tylėdamas! Iš prigimties esu kalbus ir komunikabilus. Todėl tylėti mėnesį man buvo tikra kančia“, – prisipažįsta jis.

Buvo priverstas tylėti

Jei jau spėjote pagalvoti, kad mėnesį tyloje dainininkas praleido kokioje nors nūnai populiarioje meditacijos ir saviugdos stovykloje, labai klystate. Tylėti jis buvo priverstas po planinės žandikaulio operacijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Operacija praėjo sėkmingai, aš jau ją beveik ir pamiršau, bet va mėnesio tylos tai tikrai dar ilgai nepamiršiu. Nemaniau, kad tylėti gali būti taip sunku. Kita vertus supratau, kodėl tos tylėjimo stovyklos tokios populiarios. Kai negali kalbėti, esi priverstas klausytis. Ir tada tikrai išgirsti daugiau.

Supratau, kad, kai įsiklausai, ką kitas tau sako, ir nepuoli jam prieštarauti, santykiai su aplinkiniais labai greitai gerėja. Ir dar: tylėdamas įsiklausiau ne tik į kitus, bet ir į save. Gal net labiau į save. Per tą mėnesį aš save išgirdau kaip niekad garsiai ir aiškiai. Patyriau tiek daug keistų nušvitimų, kūrybinių minčių antplūdžių, pačiam sau netikėtų įžvalgų ir atradimų. Tikrai jaučiuosi praleidęs tą tylos mėnesį ne tuščiai“, – pasakojo dainininkas.

Jis prisipažino, kad per tylos mėnesį labiausiai norėjosi net ne kalbėti, o dainuoti. „Juk mintį išreikšti galima ir raštu, o va dainuoti raštu nelabai pavyktų. Todėl dainavimo išsiilgau nesvietiškai. Labai džiaugiuosi, kad jau kovo 8 d. turėsiu puikią progą dainuoti daug ir svarbiausia – man itin patinkančias dainas.

„Vieną naktį Amerikoje“ – pati mylimiausia mano programa. Ji debiutavo metų pabaigoje. Vilniuje skambėjo tik kartą ir visi bilietai buvo labai greitai išpirkti. Žinoma, ne visi norintys suspėjo, ne visi išgirdo. Todėl gavęs progą pakartoti ją per Tarptautinę moters dieną, labai greitai čiupau galimybę. Labai visus kviečiu, nes nesu tikras, ar dar kada kartosime“, – sako D. Varnas.

Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas Šv. Kotrynos bažnyčioje vienam vakarui išties pravers magiškas muzikos duris. Čia skambės Michaelio Buble, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Elvis Presley superhitai. Vienintelio ir nepakartojamo „Englishman in New York“ Stingo melodijos įneš amerikietiškam vakarui britiškos elegancijos. Lotynų Amerikos ritmais atmosferą kaitins ir pavasarį kvies Jorge Ben Jor ugningos melodijos.

Jei norite, galite Dainoto Varno ir Kauno bigbendo programą „Vieną naktį Amerikoje“ vadinti kelione po skirtingus Amerikos miestus ir laikmečius. Kiekvienas kūrinys – ryškus savo epochos pavyzdys. Programoje – jokių eksperimentų. Tik tai, ką labai gerai žinote ir tikrai mėgstate.