Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją: bilietai – išgraibstyti žaibiškai

„Pasakyti, kad esu nustebintas, būtų per paprasta. Kai sužinojau, kad Kaune taip greitai įvyko „sold out“, iš pradžių net nepatikėjau. Žinoma, kai sugalvoji naują programą, širdyje visada tikiesi, kad ji bus populiari, bet aš gal esu iš tų, kurie stengiasi tikėtis mažiau, todėl, kai gaunu daugiau – kelias dienas lyg ant sparnų skraidau“, – pasakojo dainininkas.

Dainotas Varnas – vienas muzikaliausių dainininkų Lietuvos scenoje. Dainuoti su orkestru, rodos, tai ir yra jo pašaukimas. Klaipėdos publika turėjo visas galimybes įsitikinti, kaip lengvai liejasi jo vokalas, kaip puikiai jis dera su bigbendo akompanimentu ir kaip, iš pirmo žvilgsnio, lengvai jam paklūsta net sunkiausi kūriniai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA

REKLAMA

Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (10 nuotr.) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) +6 Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko) Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“ (nuotr. Egidijaus Jankausko)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas pradėjo koncertų seriją „Vieną naktį Amerikoje“

Jų programoje „Vieną naktį Amerikoje“ net 17 ir labai skirtingų kūrinių. Išmanantys muziką, neleis sumeluoti: juos nėra paprasta kokybiškai ir be priekaištų atlikti. Ypač taip elegantiškai ir su polėkiu, kaip tai daro Dainotas Varnas.

REKLAMA

Jei norite, galite naująją Dainoto Varno ir Kauno bigbendo programą „Vieną naktį Amerikoje“ vadinti kelione po skirtingus Amerikos miestus ir laikmečius. Kiekvienas dainininkas, kurio superhitai skamba scenoje, ryškus savo epochos pavyzdys. Programoje – jokių eksperimentų. Tik tai, ką žiūrovai labai gerai žino ir tikrai mėgsta.

Koncerte skambėjo hitai

Koncerte skamba Michaelio Buble, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Elvis Presley kūriniai. Vienintelio ir nepakartojamo „Englishman in New York“ Stingo melodijos įneša amerikietiškos stilistikos vakarui britiškos elegancijos. Lotynų Amerikos ritmais atmosferą kaitina Jorge Ben Jor hitas „Taj Mahal“. Ir dar – koncertas slepia savyje didelę staigmeną, kuri žiūrovus priverčia ploti atsistojus.

REKLAMA

REKLAMA

Dainotas Varnas ir Kauno bigbendas „Viena naktį Amerikoje“ atkeliauja į Vilnių, LVSO koncertų salę (12 21, paskutiniai bilietai), Kauną, VDU didžiąją salę (12 28, išparduotas) ir Marijampolės kultūros centrą (12 31, paskutiniai bilietai). Dėmesio! Kaune, VDU didžioje salėje, sausio 3 d. paskelbtas papildomas „Vieną naktį Amerikoje“ koncertas.