Dainininkė Giedrė atvirai prabilo apie skaudžias netektis: iki šiol kaupiasi ašaros

„Pabaiga įvyko mano legendinio Kariuko. Ir paskui jau ir Šarkos. Tiesiog jie savo gyvenimus, gražius ir fainus, ir nuostabius sugyveno iki galo. Ir jau kai Kario mes netekom, aš nebenorėjau turėti dviejų šunų, bet nutiko taip, kad atsirado Zara Kario vietoje“, – pasakoja Giedrė.
Išgyveno augintinių netektis
Zara atkeliavo iš Giedrės senelių kaimo. Ji ten gyveno kaimynystėje. Tačiau mirus šeimininkams, Zara ieškojo naujų namų. Kai iš gyvenimo iškeliavo Karis, o vėliau ir Šarka, mylimų augintinių netektį Giedrei labai padėjo išgyventi kalytė Zara.
„Padariau graudų reels'iuką, paverkiau smarkiai ir paskui kažkur užblokavau. Bet jeigu man dabar per socialinių tinklų prisiminimus išlenda tas reels'iukas, aš vėl, nu, paverkiu. Ten gi tas Karis buvo legendinis, jisai kalbėdavo“, – prisimena moteris.
Giedrė iki šiol negali atsistebėti Zaros protingumu. Ji visą supančią aplinką supranta tiesiogiai.
„Aš iškeliavau pirmą sykį uogauti. Atsegiau Zarą nuo pavadėlio ir... Galvoju, taip ir stebėsiu viena akim. O jinai va šitaip ir atsitūpė, kaip bobutė, kol aš rinkau uogas. Sakau, eik tu palakstyk, eik, eik, laisva, žinai, lakstyk. Ir ne, jinai ir tupi“, – pasakoja dainininkė.
Dainininkė Giedrė teigia, kad per ketverius metus Zara tapo jos gyvenimo dalimi. Pilnaverte, miela ir labai reikalinga dalimi.
Kaip Zarą priėmė Giedrės katinas Runcius ir kokias dainas Giedrė planuoja parašyti naujajai meilei, parodys TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ šį šeštadienį 9 val.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.