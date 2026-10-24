Garsi Lietuvos verslininkė Janita priėmė netikėtą sprendimą: „Buvo neįprastai keista...“

„Viskas prasideda nuo žodžio, tikrai niekada. Ir tada įsijungia skaitliukas, kada tai įvyks. Čia taip daugeliui gyvenimo situacijų“, – laidoje kalbės Janita.
Priėmė netikėtą sprendimą
Mintis auginti kates porai kilo viešint Kinijoje. Ten Janita su Tauru susipažino su ragdolų veislės katėmis, Lietuvoje dar vadinamomis skudurinukėmis.
„Kaip mes pamatėm tuos katinus, aš taip žiūriu į jų refleksus, kaip jie nori bendrauti, kaip jie nori daryti. Man pasirodė, kad tai yra kita istorija, kačių, negu buvo iki tol mano pažintinė kelionė mano gyvenimo“, – prisimins Janita.
Vis dėlto anksčiau moteris neturėjo didelio noro auginti kačių. Jos pirmoji patirtis su šiais gyvūnais buvo gana sudėtinga. Janita pasakos, kad šeimoje penkiolika metų gyveno katė Burma, kurios priežiūra ir elgesys keldavo nemažai iššūkių.
„Mano istorija buvo prieš tai buvusia kate, Burma, kad mes ja aptarnavom visus penkiolika metų. Nu tai, kad aptarnavom, tai dar nieko tokio, kaip sakoma, tą galima padaryti. Bet kad jinai šėliojo, nuo penkių metų, buvo sterilizuota, ji mums pradėdavo naktį rėkauti, grynai riaumoti, kaip morčiuojanti kate“, – pasakos ji.
Naktiniai katės išsišokimai pažadindavo visus namuose buvusius vaikus, todėl šeimai tekdavo aiškintis, kas nutiko: „Na, tą prasme, naktį prisikeli, visi išbėga čia, visi žiūri, kas čia atsitiko... Katė pažiūri: „A, gerai, einu toliau“. Ir vėl taip.“
Po tokios patirties Janita apie kates kurį laiką nenorėjo nė girdėti. Tačiau kelionė į Kiniją pakeitė jos požiūrį. Grįžusi moteris pradėjo domėtis ragdolų veisle ir ieškoti tinkamų augintinių.
„Gal birželio mėnesį su drauge pasikalbėjau, ji veisėja yra, bet ne kačių, bet vis tiek žinom tą principą. Ir jį pradėjo kasti. Nu, tiesiog kasti, kur geriausios katės, kur yra sveikiausios, kur yra įdomios. Nu ir kaip? Ir pasirodo, iš Kinijos. Tai va, tai užsisakėme mes Rozą. Tai kol Roza atvažiavo, tai dar ir Linda pakeliui iš Kinijos irgi“, – apie sprendimą pasakos Janita.
Šiuo metu Janitos ir Tauro namuose gyvena net penkios ragdolų katės. Tiesa, šeimininkams teko priprasti ir prie dar vieno netikėtumo – pasirodo, katės tarpusavyje sutaria ne visada taip taikiai, kaip jie tikėjosi: „Iš pradžių tai buvo neįprastai keista, nes mes pas šunis nematom tokių muštynių. Ta prasme, vis tiek kažkaip šūnį gali valdyt, o kate, ką tu ten pavaldysi, ką tu ten pavaldysi, tik skrieja, žiūriu, kamuoliai, va taip, tik žiūri, kad tik tai negautum per galvą.“
O kaip į naujų gyventojų atsiradimą reagavo Janitos ir Tauro šunys? Kokių išbandymų sulaukė šeimininkai? Apie viską išsamiai papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ šeštadienį 9 val.
Primename, kad rekordus mušanti TV3 žiniasklaidos grupė jau visai netrukus pristatys trečiąjį populiariausio pasaulyje verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ sezoną. Prie investuotojų komandos prisijungs ir dar viena išskirtinė moteris – viena sėkmingiausių Lietuvos verslininkių, „KIKA GROUP“ įkūrėja Janita Januškauskaitė-Plungė. Kadaise jos verslo istorija prasidėjo nuo idėjos kirpti šunis, o šiandien ji vadovauja didžiuliam tarptautiniam verslui.
Perprasti žmogų pakanka kelių minučių
Sukaupusi beveik keturių dešimtmečių verslo patirtį, naujame „Rykliai. Lietuva“ sezone Janita J. Plungė savo patirtimi ir žiniomis dalinsis ir su kitais.
„Dažnai į verslą ateina žmonės, kurie turi idėją, tačiau nėra verslininkai. Geras investuotojas jiems gali padėti su edukacija, augimu, prisidėti savo uždirbtais pinigais. Vis dėlto labai svarbu suprasti, kad mes, „rykliai“, pinigų nedaliname. Savo uždirbtus pinigus mes investuojame į kitus verslus tam, kad jie augtų“, – kalba ji.
Nuo gyvūnams skirtų prekių iki naujų technologijų – Janitą J. Plungę domina įvairios verslo sritys. Tačiau jos investicijų besitikintiems dalyviams paprasta nebus. Jie ne tik turės pateikti konkrečius skaičius, bet ir puikiai išmanyti savo verslą.
Verslo pasaulio „ryklė“ neslepia – kitus ji perpranta puikiai. Tam, kad žmogų „nuskaitytų“, Janitai užtenka vos kelių minučių.
„Didžiausia raudona vėliava – kai žmogus nesupranta, ką jis kalba. Jeigu tu nesugebi savo verslo pristatyti per 3–5 minutes, tai reiškia, kad nesi pasiruošęs jo vystyti. Skaičių reikia bet kokiu atveju – dirbti be jų galėjome prieš 40 metų, tačiau dabar pasaulis keičiasi. Žmogus turi išmanyti, ką daro, suprasti savo idėją ir už ją „sirgti“. Jeigu žmogus nemato vizijos, kaip jo verslo idėja atrodys po 5 metų, joks „ryklys“ neinvestuos“, – sako ji.
Anot Janitos, jei dalyvis neišmano savo verslo subtilybių, išsisukti nepavyks. Reiklumu ir konkretumu pasižyminti Janita J. Plungė iš dalyvių tikisi aiškių ir tikslių atsakymų.
„Mane domina absoliučiai visos detalės, nes aš versle išmanau jas visas. Taip pat man įdomu, kiek žmogus pats įsitraukęs į verslą. Tai – labai svarbu. O pats svarbiausias dalykas yra galva. Idėjų gali būti labai daug, bet jei galva neįsitraukia, nieko nebus“, – priduria naujoji ryklė Janita J. Plungė.
Pirmuosius uždirbtus pinigus leido darbo priemonėms
Janitos kelias versle prasidėjo dar mokykloje, kai jai buvo vos 15 metų. Namuose atsiradus sidabrinio pudelio kalytei Kikai, būsimoji verslininkė ėmė mokytis kirpti šunis.
Netrukus ji kirpo ne tik savo numylėtinę Kiką, bet ir kitų žmonių augintinius. Pirmuosius mėnesius paslaugas ji teikė nemokamai, tačiau netrukus ėmė iš to užsidirbti. Net ir pradėjusi studijuoti, Janita J. Plungė neatsisakė šio darbo – po paskaitų keliaudavo į šunų kirpyklą, kur per vakarą nukirpdavo net 10-12 šunų.
Pirmieji „Kika“ įkūrėjos pinigai buvo skirti ne pramogoms ar norimiems pirkiniams, o darbui reikalingiems įrankiams. Tolimesnei veiklos plėtrai buvo skirti ir vėliau verslininkės uždirbti pinigai.
„Kai pradėjome vežti prekes ir prekiauti, norėjome turėti kioską. Sovietinėje Lietuvoje žodžio „verslas“ nebuvo, todėl apie jį nesvajojome. Apie jį niekas nesvajojo – tiesiog ėjome ir darėme. Reikėjo kirpti šunis – kirpome šunis, reikėjo vežti prekes – vežėme prekes“, – prisimena ji.
Žodis „pavargau“ neegzistavo
Visą savo karjerą Janita J. Plungė nebijojo nei ilgų darbo valandų, nei įvairių iššūkių. O tai, kad iki 28 metų ji neturėjo atostogų, verslininkei buvo visiškai normalu.
„Aš nesijaučiau nieko paaukojusi – man patiko tai, ką dariau: mokytis įvairiausių dalykų, ieškoti pačių geriausių prekių, dirbti su gamintojais, ieškoti pačių geriausių šepečių, pavadėlių. Nė nebuvo minties, kad aš buvau pavargusi ar išsekusi – tokių žodžių išvis nebuvo“, – sako verslininkė.
Meilė darbui, geležinė disciplina ir atkaklumas Janitai padėjo nedidelę „Kika“ parduotuvę išauginti iki milžiniško tarptautinio verslo. Kaip pasakoja verslininkė, jiems pirmiesiems pavyko į Lietuvą atsivežti žinomiausius prekės ženklus ir savomis investicijomis įvesti juos į rinką.
Šiandien Janitos J. Plungės valdoma grupė turi daugiau nei 120 parduotuvių Lietuvoje ir Estijoje. Jai taip pat priklauso gyvūnų kirpyklų tinklas ir gyvūnų pašarų gamyklos. Čia gaminami pašarai augintiniams eksportuojami į daugiau kaip 60 pasaulio valstybių.
O kas sulauks Janitos J. Plungės investicijų populiariausiame verslumo šou, pamatysime jau netrukus.
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