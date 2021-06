„Daddy Was A Milkman“ gerbėjams ruošia dovaną: prisiminus vieną koncertą per nugarą perbėga šiurpas

„Sukaupėme daug naujos muzikos - laikas pradėti ja dalintis“, - sako Ignas Pociūnas. „Koncertas Pažaislyje jau tapo nuostabia tradicija, be kurios neįsivaizduoju vasaros. Tai vienas mano laukiamiausių vakarų metuose, su savo ypatinga energija ir sugrįžtančiais, jau pažįstamais klausytojų veidais. Čia viskas savitai, vieni kitus matome ir jaučiame iš arti, nė kiek neabejojau, kad čia grosime ir šiemet“, rašoma pranešime spaudai.

Atlikėjas iki šiol atsimena ypatingą savo pirmąjį koncertą Trakuose.

„Man šiurpas per nugarą perbėga, kai prisimenu pirmą koncertą pilyje“, - prisimena Ignas Pociūnas. „Trakų pilis yra jau kartą išsipildžiusi svajonė, į kurią grįžtame milžiniškai pasiilgę groti. Tikiuosi, kad šįkart viskas bus dar geriau“.

Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas - anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens" ir „Žalgirio" arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.