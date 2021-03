„Daddy Was A Milkman" pristato pirmąją lietuviškai atliekamą savo dainą

Ignas neslepia, kad jam, kaip kiekvienam mylinčiam tėvui, yra svarbu, kad jo vaikai augtų saugiai, nebijotų pažinti pasaulį, būtų pasitikintys savimi ir žinotų, jog klysti yra normalu. Dainininko ir dainų autoriaus naujasis kūrinys yra besąlygiško palaikymo savo vaikui išraiška, padrąsinimas ir žinutė, kad jis visada bus šalia ir saugos savo vaikų užnugarį, rašo pranešime spaudai.

„Tėvai ir mamos dėl savo vaikų jaudinasi visą gyvenimą. Dažnai vakarais, sumigdęs vaikus pagalvoju apie tai, kas bus kai jie užaugs, kuo taps. Labai noriu visa tai pamatyti“, – sako Ignas Pociūnas. „Šios mintys primena, kad privalome džiaugtis kiekviena diena. Nors yra nemažai dalykų, kurių pats bijau, labai norėčiau, kad mano vaikai nebijotų nieko“.

Iki šiol tik anglų kalba dainas rašęs „Daddy Was A Milkman“ mintį pradėti kurti gimtąja kalba prisijaukino visai netikėtai. Gal ir ši daina nebūtų sukurta, jei ne interviu, tapęs savotišku iššūkiu pamėginti.

„Viename interviu išgirdau mintį, kad jeigu moki kurti dainas, tai neturėtų būti svarbu kokia kalba jas rašai“, – prisimena Ignas Pociūnas. „Niekada apie tai nesusimąsčiau, bet pagalvojau, o jeigu iš tikrųjų tai nėra taip sudėtinga, kaip man iki šiol atrodė. Ši mintis mane taip suintrigavo, kad padėjau į šoną visą anglišką kūrybą ir nusprendžiau pabandyti parašyti bent vieną dainą lietuviškai“.

„Dainos rašėsi ir iš studijos neišėjau daugiau nei tris savaites. Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti žinia, kad jau pradėjome įrašinėti pirmąjį lietuvišką „Daddy Was A Milkman“ albumą. Man pačiam tai yra didelis, tačiau labai malonus netikėtumas“, – atvirauja Ignas Pociūnas.

Prieš penkerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje. Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš trejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.