Conchita Wurst – įsimylėjusi iki ausų: pirmąkart atsivėrė apie naują mylimąjį

Apie asmeninį gyvenimą 38-ąjį gimtadienį neseniai atšventęs T. Neuwirthas prabilo interviu Austrijos leidiniui „oe24“. Jis prisipažino esantis labai įsimylėjęs ir teigė, kad santykiai tęsiasi jau ilgiau nei metus.
Prabilo apie asmeninį gyvenimą
„Esu labai įsimylėjęs. Mes kartu jau daugiau nei metus. Tai tiesiog beprotiška“, – džiaugėsi atlikėjas.
T. Neuwirthas pasakojo, kad ilgą laiką buvo vienišas ir net neplanavo užmegzti naujų santykių. Tačiau viskas pasikeitė netikėtai.
„Ilgai buvau vienišas. Partnerio mano planuose iš tikrųjų nebuvo, be to, ilgą laiką pats neįsileidau meilės. Tačiau tuomet tai tiesiog nutiko. Dėl jo dabar gyvenu visavertiškiau ir intensyviau. Tai nuostabu, bet meilė paliečia ir labai jautrias vietas“, – atviravo jis.
Atlikėjas atskleidė, kad jį sužavėjo mylimojo kūrybiškumas ir meniška prigimtis. Pora taip pat nevengia romantikos. T. Neuwirthas prisiminė, kad vienas iš lūžio momentų buvo mylimojo prisilietimas.
„Jis glostė man nugarą, ir tuomet aš jau buvau prarastas. Kai įvyko pirmasis fizinis suartėjimas, jo rankose buvau tarsi vaškas. Tai buvo elektrizuojantis jausmas“, – pasakojo jis.
Nors porą skiria šioks toks amžiaus skirtumas, atlikėjas tikino, kad tai neturi didelės reikšmės.
„Mes nesame visiškai vienodo amžiaus. Tačiau amžius tėra skaičius“, – sakė jis.
Apie mylimąjį T. Neuwirthas jau kalba kaip apie savo „gyvenimo žmogų“. Vis dėlto apie vestuves kol kas negalvoja – šiuo metu pora svarsto galimybę apsigyventi kartu.
Jis taip pat prisipažino esantis labai romantiškas ir džiaugėsi, kad su mylimuoju šiuo požiūriu puikiai sutaria.
„Mūsų bendras laikas mums yra šventas“, – sakė T. Neuwirthas.