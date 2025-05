Conchita Wurst – apie šlovę po „Eurovizijos“ ir tamsų gyvenimo laikotarpį: „Tai buvo baisus periodas“

Tarptautinio dėmesio Conchita sulaukė po to, kai 2014 m. laimėjo „Eurovizijos“ dainų konkursą kaip Austrijos atstovas su daina „Rise Like a Phoenix“.

Gimęs Gmundene, Neuwirthas persikėlė į Gracą laikyti brandos egzamino, kuriame daugiausia dėmesio skyrė madai, o po to pradėjo dainininko karjerą per 2007 m. kastingo šou „Starmania“.

„Užaugau gamtos apsuptyje, tarp gyvulių, karvių. Tai buvo gera vieta būti vaiku. Turėjau labai palaikančią šeimą, gerus draugus. Nuo pat mažens buvo užtikrintas, kad nebūsiu toks kaip kiti“, – teigė jis.

Thomas ne vieną kartą yra kalbėjęs apie savo seksualinę orientaciją ir yra atvirai išreiškęs, kad yra homoseksualus.

Nors jis augo pozityvioje šeimoje, bręstant susidūrė ir su neigiamu aplinkinių požiūriu, pasitaikė ir patyčių.

„Kai esi vaikas, viskas atrodo labai lengva ir gražu. Bet kai augi, pradedi keistis, mokaisi apie visuomenę, apie save, apie savo besikeičiantį kūną. Vienu metu pradėjo atsirasti terminas tam, kas esu. „Gėjus“, – sakė kiti.

Prasidėjo patyčios, užgauliojimai. Tai buvo baisus periodas mano gyvenime. <...> Vienas tamsiausių mano gyvenimo etapų. Supratau, kad esu kitoks. Tos patyčios, užgauliojimai žaloja gyvenimui, o trauma likusi iki šiol“, – atvirai kalbėjo jis.

Tiesa, net ir pikti aplinkinių žodžiai bei nepalankūs žvilgsniai nepalaužė berniuko. Nuo keturiolikos jis pradėjo save atrasti per aprangą, drabužius. Vėliau jo gyvenime atsirado ir muzika.

„Visada turėjau aistrą save išreikšti. Muzika, stilius yra saviraiška. Nuo pat mažens tai mėgau daryti. Pamenu, buvau pasirinkęs „Disney“ dainą, kurią visada galėjau padainuoti. <...> Buvo, kad vienu metu save slėpiau, bet taip pat norėjau išsireikšti.

Norėjau per muziką ir stilių išreikšti save, parodyti, kas esu. Pirmą kartą tikrai supratau, kas esu, kai išgirdau Celine Dion dainuojant „My heart will go on“. Ji labai mane palietė“, – šyptelėjo jis ir scenoje užtraukė „My heart will go on“.

Iššūkiai po „Eurovizijos“

Vaikystėje Thomas nesiekė itin didelio muzikinio išsilavinimo, visgi lankė klarnetą ir grojo austriškoje kapeloje.

„Muzikinio išsilavinimo neturėjau daug, bet po „Eurovizijos“ trejus metus mokiausi dainuoti. Tik per pamokas supratau, kiek daug gali išmokti. Negali puikai dainuoti be pamokų“, – teigia jis.

Save Thomas vadina dideliu „Eurovizijos“ gerbėju ir ją teigia stebintis kasmet. O ar kada nors Conchitą vėl išvysime „Eurovizijoje“?

„Norėčiau grįžti. <...> Myliu tą dainų konkursą, kai ten sudalyvauji, viską pamatai iš arti, sukuri tiek daug pažinčių. Esu didelis „Eurovizijos“ gerbėjas. Užeinu ir ten pažįstu kiekvieną žmogų. Jau ketverius metus išpranašauju jos laimėtoją“, – teigia pašnekovas.

Įdomu tai, kad Conchita Wurst yra antrasis „Eurovizijos“ dalyvis, pergalę atnešęs būtent Austrijai. Dėl to jis sako ir lietuviams niekada nenuleisti rankų – jis įsitikinęs, kad ir mums vieną dieną pavyks išplėšti pergalę.

„Lietuva vienais metais tikrai laimės. Kai laimėjau aš, mes nebuvome laimėję nuo 1966 m. Aišku, yra daug sudedamųjų – turi būti tinkama daina, tinkamas metas ir tinkamas pasirodymas. Tada viskas pavyks“, – neslėpė atlikėjas.

Laimėjus „Eurovizijos“ dainų konkursą atlikėjų laukia šlovė ir žinomumas. Visgi šlovė turi tamsiąją pusę – ne vienas laimėtojas prabėgus laikui kalba apie juos palaužusias priklausomybes, depresiją.

Išgarsėjęs pasikeitė ir Thomas. Jis neslepia, kad pergalė atnešė savus iššūkius.

„Su kiekvienu gyvenimo etapu ateina tam tikri iššūkiai, bet džiaugiuosi, kad į reabilitacijos centrą nereikėjo eiti. Esu laimingas už viską, ką turiu. Man patinka žinomumas, patinka, kad mane gatvėje pažįsta.

Bet su tuo ateina tam tikri iššūkiai, spaudimas – turiu gyventi tik su ribota savo versija, tokiu, kokį mane matė kiti. Turėjau prie to prisitaikyti. Buvo atsiradusi depresija, tapau nelaimingas. Galiausiai pradėjau eiti į terapiją, tą skatinu daryti ir kitus. Turime rūpintis savimi ir savo emocine sveikata. Yra tam tikrų iššūkių, bet jei nori, dėl to gali augti kaip žmogus“, – kalba vyras.

„Turime nustumti savo ego“

Pokalbio metu paaiškėjo, kad atlikėjas yra svarstęs apie gyvenimą svetur. Visgi gimtosios Austrijos jis taip ir nepaliko – gyvenimas sėkmę pametėdavo ir ten, kur jis buvo.

Visgi nors ir vyras nuolat trykšta pozityvu, jis neslepia nerimo dėl to, kur link dabar juda pasaulis:

„Sunku žiūrėti, kas dabar vyksta pasaulyje. Labai lengva pasiduoti negatyvui, labai lengva pasiduoti ir manyti, kad neturi jokios galios, kad esi bejėgis.

Bet turime prisiminti, kad turime galią. Šiuo metu turime stiprinti savo visuomenę, turime būti atviri kalbėtis su kitokiais. Turime nustumti savo ego ir vieni su dalintis gėriu su kitais. Manau, kad gerumas turi domino efektą – jei esi geras kitam, tas žmogus taip pat gerumą skleis kitiems.“

„Mes, kaip individai, galime pakeisti viską. Jei nuspręsime mylėti ir būti geri, viskas bus gerai. Meilė yra didžiausia jėga, didžiulė stiprybė. Taip pat būti geru labai gera!

Pamatykime, kai žmonės daro gerus darbus mums, dėkokime vienas kitam. Tai yra didžiausia jėga. Mes esame stipresni už visą neapykantą pasaulyje“, – žinutę skleidė jis.

Vilniuje besilankantis atlikėjas neslepia ir susižavėjimo miestu: „Vakar vaikščiojome po Vilnių – labai gražus miestas, tikras perlas. Nusipirkau puikius kvepalus, kalbėjome su pardavėju apie kvapus. Tai buvo tik pasivaikščiojimas, kuris virto puikia patirtimi. Matau grožį net mažiausiose detalėse.“

Aktorystė ir popmuzika šiandien

Šiuo metu atlikėjas ne tik kuria muziką, bet ir didelę savo laiko dalį atiduoda tolesniam savo pažinimui.

„Visai neseniai pradėjau vaidinti teatre. Manęs paklausė, ar galėčiau suvaidinti vaidmenį, sutikau. Mokiausi iš geriausių aktorių.

Labai mėgstu saviraišką per aktorystę. Manau, kad būnant aktoriumi vėl iš naujo atrandi, atrandi potencialą ir kituose žmonėse“, – pasakoja jis.

Visgi su aktoryste teko prisitaikyti ir prie tam tikrų apribojimų – Thomas turėjo įtilpti į jau esamus vaidmenis.

„Mano paties vaidmuo susiaurėjo, turiu tam siaurame rate vėl save atrasti. Kiek kitaip yra su muzika“, – tarstelėjo vyras.

Pokalbio metu buvo paliesta ir popmuzikos tema. Anot konferencijos dalyvio, popmuzikos atstovai gali puikiai išsiversti ir be muzikinio išsilavinimo – tai rodo daugybė pavyzdžių visame pasaulyje.

Visgi nors ir industrija nuolat tobulėja, atlikėjas nesutinka, kad dabar visas popsas skamba vienodai – juk visur galima atrasti bent kruopelę kažką naujo.

„Yra limitas natų, kurias galime groti. Bet manau, kad muzika nuolat evoliucionuoja. Dabar jauni atlikėjai kitaip žiūri į muziką, kitaip ją atranda ir pateikia“, – pažymi T. Neuwirthas.

O ar muzika yra gera karjera? Ką jis patartų jaunam atlikėjui? „Labai sunku kažką iš to išpešti. Dabartiniame pasaulyje yra labai daug muzikos. Mano patarimas yra visada vienas: daryk tai, kas tave daro laimingu. Jei tai muzika – bandyk. Jei nepavyks, visada galima atrasti sprendimą ir išeitį.“