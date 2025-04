Cate Blanchett pranešė pasitraukianti iš aktorystės: atskleidė priežastį

Šią žinią Cate pranešė interviu su „Radio Times“ metu.

Įvardijo priežastį

Interviu metu aktorė įvardijo ir viso to priežastis. Aktorė teigė, kad nori užsiimti kitais dalykais.

„Mano šeima kiekvieną kartą, kai tai pasakau, išverčia akis, bet aš apie tai galvoju rimtai. Aš rimtai ketinu atsisakyti aktorystės... [Yra] daug dalykų, kuriuos noriu daryti savo gyvenime“.

Apie tokį sprendimą C. Blanchett kalbėjo kaip tik tuo metu, kai BBC Radio 4 ruošėsi transliuoti jos pirmąją didelę radijo pjesę – Wallace'o Shawno pjesės „Karštinė“ adaptaciją apie moterį, kuri patiria politinį ir dvasinį prabudimą.

Tiesa, aktorės dar laukia keli nemaži darbai kino pasaulyje. Neseniai ji baigė darbą naujame Jimo Jarmuscho režisuotame filme „Tėvas, motina, sesuo, brolis“, kuris turėtų pasirodyti 2025 metais, o šiuo metu ir kaip aktorė, ir kaip prodiuserė dirba prie Davido ir Nathano Zellnerių režisuojamos mokslinės fantastikos komedijos „Alpha Gang“. Be to, ji per savo prodiuserinę kompaniją „Dirty Films“ yra prisijungusi prie Beno Stillerio režisuojamo filmo „The Champions“ (vėlgi ir kaip aktorė, ir kaip prodiuserė).

Nepaisant didelio aktyvumo, Cate interviu metu teigė, kad jai „nepatogu būti garsia aktore“.

C. Blanchett yra pelniusi daugybę apdovanojimų už vaidybą, tarp jų du „Oskarus“ (2014 m. už geriausią moters vaidmenį filme „Mėlynasis jazminas“ (Blue Jasmine) ir 2005 m. už geriausią antro plano moters vaidmenį filme „Aviatorius“ (The Aviator)) ir du geriausios aktorės apdovanojimus Venecijos kino festivalyje (2007 m. už filmą „Manęs ten nėra“ (I'm Not There) ir 2022 m. už filmą „Tár“).