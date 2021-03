Bruno Mars grįžta su trenksmu: pristatė naują kūrinį ir pirmąją drabužių kolekciją

Kartu su šia naujiena Bruno Mars paskelbė apie pirmąją drabužių kolekciją, rašoma pranešime spaudai.

Pirmasis albumo kūrinys „Leave The Door Open“ pasirodė kartu su specialiu įžanginiu kūriniu, kurį įrašė legendinis funk meistras Bootsy Collinsas. Būtent jis ir sugalvojo naujojo scenos dueto pseudonimą „Silk Sonic“. „Leave The Door Open“ prodiusavo Bruno Mars ir D’Mile, parašė Bruno Marsas, Anderson .Paak, D’Mile ir Brody Brownas.

Kartu su kūriniu pasirodė ir oficialus vaizdo klipas. Dueto „Silk Sonic“ debiutinis albumas „An Evening with Silk Sonic“ bus išleistas šiais metais.

Žinios apie naują albumą pasirodė kartu su dar vienu Bruno Mars debiutu. Išskirtiniu stiliumi garsėjantis dainininkas kartu su „Lacoste“ mados ženklu pristato debiutinę laisvalaikio drabužių kolekciją. 70-ųjų stilistikos įkvėpta kolekciją Bruno Mars sukūrė pasivadinęs Ricky Regal pseudonimu.

Apie Bruno Mars

Šis atlikėjas gali pasigirti pardavęs daugiau kaip 130 mln. albumų ir 173 mln. singlų. Bruno Mars yra visų laikų vienas geriausiai parduodamų atlikėjų pasaulyje. Albumas „Doo-Wops & Hooligans“ pradėjo atlikėjo karjerą. Į trečią geriausių „Billboard 200“ albumų vietą iškopęs albumas parduotas 15.5 mln. kartų. Šio albumo kūriniai perklausyti 7.8 mlrd. kartų. Tai yra ilgiausiai Top 200 išbuvęs debiutinis albumas.

„Doo-Wops & Hooligans“ laimėjo du „Grammy“ apdovanojimus („Metų albumas“, „Geriausias popmuzikos albumas“). Jame tokie visiems puikiai žinomi pasauliniai hitai kaip „Just The Way You Are“, „Grenade“, „The Lazy Song“, „Talking to the Moon“, „Marry You“, ir „Count On Me“.

2016-aisiais pasirodęs, puikių kritikų vertinimų sulaukęs albumas „24K Magic“ pirmosiomis dienomis pagerino iki tol turėtus muzikinių topų rekordus. Albume yra vienas garsiausių atlikėjų singlų – „That’s What I Like“. Bruno Mars patenka tarp vos kelių pasaulio atlikėjų, kurie patys sukūrė ir parašė visus savo #1 hitus.

Dainininkas ir albumas „24K Magic“ tapo 2018-ųjų „Grammy“ apdovanojimų sensacija. Bruno Mars laimėjo visas septynias nominacijas, tarp kurių „Metų įrašas“, „Martų albumas“, „Geriausias R&B albumas“. Kūrinys „That’s What I Like“ tapo „Metų daina“, „Geriausia R&B daina“ ir „Geriausiu R&B pasirodymu“.

Be visų šių apdovanojimų, Bruno Mars yra keturis kartus Gineso rekordininkas. Vienas jų susijęs su pasirodymu – 2015-aisiais atlikėjo pasirodymą „Super Bowl“ finale stebėjo neįtikėtinas 115.3 mln. žmonių skaičius.

Apie Anderson .Paak

Iš Kalifornijos kilęs Brandonas Paakas Andersonas pirmąjį albumą „Venice“ išleido 2014-aisias, 2016-aisiais sekė antrasis „Malibu“ , kuris sulaukė neįtikėtinai gerų kritikų vertinimų. Tais pačiais metais ji sulaukė gausybės apdovanojimų. Pirmąjį „Grammy“ jis laimėjo 2019-aisiais už „Geriausią repo pasirodymą“. Iš viso savo užantyje jis iki šios dienos turi tris „Grammy“ apdovanojimus.

2020-aisiais Anderson .Paak išleido garsųjį singlą „Lockdown“, jį muzikantas sukūrė sudalyvavęs Black Lives Matter protestuose. Šis kūrinys yra nominuotas dviem šių metų „Grammy“ apdovanojimams „Geriausio muzikinio vaizdo klipo“ ir „Geriausio melodinio repo pasirodymo“.