Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

Pasak B. Navickaitės, politikas mažiau dėmesio skiria ir dukrelei, kuri jo vis laukia.

Pradėdama pokalbį apie nesutarimus su P. Gražuliu, B. Navickaitė sakė, kad šį savaitgalį ir vėl įvyko tam tikri nesutarimai su juo, tačiau jo pakeltas tonas jau nė kiek nejaudina.

„Pas mus karo kirvis stovi jau seniai. Šio savaitgalio pokalbis ir jo riksmai manęs nestebina. Jau į tai nežiūriu rimtai, nes man taip lengviau gyventi. Keikia mane už viską, kas tik pasitaiko po kojomis. Nesvarbu, ar yra priežastis, ar jos nėra. Buvo man net grasinęs baudžiamą bylą atnaujintii. Kaip gali rimtai žiūrėti į tokias jo nesąmones? Pasijuoki ir gyveni toliau. Šeštadienį mane iškeikė, o sekmadienį gavo baudą. Manau, kad tai buvo karma“, – kalbėjo pašnekovė.

Birutė ir Petras savo dukrelę Moniką pakrikštijo liepos 20-ąją. Pasak moters, net šventės diena neapsiėjo be nesutarimų: „Dabar gal mėnesį nebuvo pas dukrelę. Nuo krikštynų, per kurias irgi rėkė. Dabar pati pakviečiau, bet dar už tai buvau smarkiai aprėkta. Toks jausmas, kad jis užmiršo kaip kalbėti. Gal jis ruošiasi dainuoti ir lavina balsą? Kaip bebūtų, stengiuosi su juo nesusitikti. Perduodu ir pasiimu dukrelę per auklę. Turiu gerą ir supratingą auklę. Susitvarkome.“

Paklausta, kokia gi gali būti priežastis, kodėl P. Gražulis bendrauja pakeltu tonu, Birutė tikino, kad nežino: „Priežasties nežinau, bet niekada bent ant manęs nešaukdavo taip. Gal kažkas nesiseka, gal kokios bėdos. Aš jam į dūšią neįlįsiu. Jeigu ir paklausčiau, tuomet tikrai nepasakytų. Sakė, kad dėl mano interviu, bet jis jau rėkė ir prieš tai. Net į krikštynas pakviesti jo reikėjo ieškoti per draugus, kad atsilieptų. Buvau prašiusi, kad paorganizuotų vaiko šventę. Nedarė nieko... Ieškojau jo per pusę pasaulio, kai jau viską buvau paruošusi.“

Pašnekovė atvirai prabilo ir apie dukrelę, kuri laukia tėčio. „Per rinkimus davė žodį, kad lankys dažnai, nes čia ir Gargždai yra. Jis čia išrinktas, bet tenka ieškoti, kviesti ir dar gaunu rėkt. Rinkiminių pažadų nelabai kaip laikosi. Monikutė laukia. Gaila, kad jam tenka tai priminti. Nepasakyčiau, kad vaikutis kenčia. Ji užmiršta, neišgyvena. Gal aš daugiau išgyvenu dėl to, kai tėtį pradeda vadinti „dėde“, – pasakojo P. Gražulio dukrą auginanti B. Navickaitė

Palangoje gyvenanti moteris sakė, jog Petras skaičiuoja kiekvieną pinigą, todėl vykti iš Vilniaus į Palangą jam nėra pigu: „Tai jam neapsimoka, tai skaičiuoja, kiek jam kelionė kainuos, tai dar kas nors. Žmogus yra cento vergas ir kitaip nebus. Kiek man kainuoja, tai aš neskaičiuoju. Man vaikučiui nieko negaila. Aš nebekviesiu jo į jokias šventes, į niekur. Net ir į vaiko šventes... Tėtis, kuris per šventę staugia – mums nereikalingas. Jis gali lankyti, jam nėra draudžiama, bet vaiko švenčių gadinti aš daugiau neleisiu. Žmonės nesikeičia. Nepasikeis ir jis... Bet susitvardyti kartais yra labai reikalinga ir naudinga. To jam ir palinkėčiau.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad P. Gražulis sekmadienį važiuodamas iš pajūrio atsidūrė Kelių policijos akiratyje. Pareigūnai už chuliganišką vairavimą Seimo nariui skyrė apvalią baudą.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Andromeda Grauslienė portalui tv3.lt pasakojo, kad policija sustabdė politiką sekmadienį, per Žolinę. Politikas kelių eismo taisykles pažeidė Rietavo savivaldybėje. „Kelių policijos tarnybos pareigūnai kelyje A1 minėtam asmeniui surašė administracinių nusižengimų kodekso protokolą pagal 420 straipsnį. Jam buvo skirta bauda 225 eurai ir teisė vairuoti sustabdyta 12 mėnesių“, – teigė A. Grauslienė.