Besilaukianti Vita Murėnaitė – apie vaikystę ir mitybą: be 1 produkto neįsivaizduoja dienos

Dažniausiai skirtingos šeimų tradicijos lemia ir tai, kad nei vienos šventės neapsieina be tam tikrų patiekalų ar produktų, kurie metai iš metų nugula ant šventinio stalo.

Be pieno – nė vienos dienos

Šventėms aktyviai ruošėsi ir žinoma maisto tinklaraštininkė Vita Murėnaitė.

Prieš šventes savo „Instagram“ paskyroje, kur ją seka beveik 70 tūkstančių žmonių, knygos „Kaip per sviestą“ autorė pasidalino kepanti kūčiukus.

Kulinarijos nuomonės formuotoja žinojo ir be kokio produkto neapsieis jos šventinis stalas.

Tiesa, šis produktas tradiciškai per Kūčias nėra vartojamas, tačiau per Kalėdas jau galima pasimėgauti ir juo.

„Pienas valdo“, – paprastai ir užtikrintai sako V. Murėnaitė.

Be šio produkto neapsieina nei viena jos diena, todėl ir Kalėdos netapo išimtimi.

„Neįsivaizduoju dienos be pieno. Esu bandžiusi įvairias alternatyvas karvių pienui kaip sojų ar avižų, bet nė vienas iš jų neatstojo mano pamėgto pieno skonio, o be to ir jo maistinė vertė man yra nemažiau svarbi.

Kiekvienas mano rytas prasideda nuo kavos su pienu. Jį naudoju visą dieną, ryte gaminu granolą arba košes su pienu, pietums galiu gaminti lazaniją su bešamelio padažu, kuriam pagaminti irgi reikalingas pienas. Taip pat įvairūs apkepai, trintos sriubos – visur yra pieno. O mano draugas per dieną vietoj vandens išgeria litrą kefyro“, – pasakoja moteris.

Meilė produktams ateina iš vaikystės

V. Murėnaitė prisimena, kad tokia jos meilė pienui užkoduota dar vaikystėje.

Mamos gamintus patiekalus ji atsimena iki šiol ir, žinoma, jie būdavo su pienu.

„Pienas man sukelia nostalgiją. Pavyzdžiui, neseniai valgiau karštą sumuštinį ir prisiminiau, kad vaikystėje namuose jis visada būdavo patiekiamas su arbata, užbalinta pienu. Mama taip pat beveik kiekvieną dieną virdavo makaronų sriubą arba grikius su pienu“, – prisimena žinoma maisto tinklaraštininkė.

Neabejotina, kad po švenčių, kai kurie žmonės, užsirašydami savo naujametinius pažadus, daug dėmesio skirs sveikesnei mitybai, o pakilę nuo kalėdinių stalų it baubo kratysis žodžio „riebus“.

Tačiau besirinkdama pieną, V. Murėnaitė sako jo norinti riebaus ir net žiemos šventės jos nuomonės nepakeis.

„Liesesnis pienas neturi tokio išraiškingo skonio. Kai geriu pieną, jis ir turi turėti skonio pilnumą ir išraišką. Aš jau daug metų perku „Dvaro“ pieną ir esu tikra, kad gausiu natūralų, vertingą ir kokybišką produktą“, – pabrėžia moteris.

Nėra nesveikų pieno produktų, tik neteisinga mityba

O ar liesas pienas ir jo produktai yra sveikesni? Ekspertai šį mitą neigia.

Pieno riebalai yra aukštos biologinės vertės ir savo sudėtyje turintys sočiųjų bei nesočiųjų riebalų rūgščių, riebaluose tirpių A, D vitaminų bei vandenyje tirpių B grupės vitaminų.

Riebaluose tirpūs vitaminai žmogui yra būtini, o kartais jų net trūksta.

Tad iš tiesų, rinktis riebesnį pieną – nėra klaida. AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Panevėžio pienas“ vyriausioji technologė Dalia Mickeliūnienė pasakoja, kad žalias karvių pienas iš ūkių atvežamas skirtingų riebumų, o tuomet darbo jau imasi specialistai.

„Iš pradžių reikia nugriebti grietinėlę – tuomet lieka liesas pienas. Po to, į nugriebtą liesą pieną įpilama tiek grietinėlės, kad gautųsi reikiamas riebumas – 3,5 ar 2,5 ar 1 proc. Apskritai, turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad svarbiausias yra ne pieno riebumas ar liesumas, o jo kokybė. Savo įmonėje mes taikome labai griežtą kokybės kontrolę. Įmonėje paliekame produktų pavyzdžių iki jų galiojimo laiko pabaigos tam, kad galėtume toliau degustuoti ir vertinti bei matyti, ką rodo mikrobiologiniai, cheminiai ir technologiniai tyrimai“, – pasakoja D. Mickeliūnienė.

Maisto influencerė V. Murėnaitė atskleidžia, kad norint gauti kokybišką ir tinkamą produktą, visuomet pravartu atkreipti dėmesį į tai, kokia yra jo sudėtis.

„Anksčiau nežiūrėdavau, kas ten parašyta, bet kuo tampi vyresnis, tuo daraisi ir sąmoningesnis. Visąlaik žiūriu, kad sudėtyje būtų kuo mažiau cukraus. О jei perku pieną, noriu, kad jis būtų aukščiausios maistinės vertės ir kokybės“, – pasakoja garsi moteris.

Lietuvoje statistinis gyventojas per metus suvartoja apie 350 kg pieno ir pieno produktų per metus.

Neabejotina, kad tokie produktai pas daugelį atsidūrė ir ant šventinių stalų.

Ekspertai ragina nepamiršti, kad sveikų ar nesveikų pieno produktų nėra, yra tik sveika arba neteisinga mityba.