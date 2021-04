Besilaukianti lietuviškoji Kardashian – apie svajonių namus ir šeimos pagausėjimą: mūsų šeimą papildys net 2 nariai

Naujienų portalui tv3.lt moteris papasakojo apie didžiuosius gyvenimo pokyčius bei naujus šeimos narius.

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Besilaukianti lietuviškoji Kardashian – apie santykių krizę su vyru: apsibarėme ir jis išvažiavo į gimtinę

J. Partikė neslėpė, jog pastaruoju metu jos gyvenimas virte verda. „Gyvename labai įtemptu rėžimu, bet su šypsenomis veiduose. Labai daug pokyčių pas mus ir visi yra teigiami. Mūsų šeimą papildys net 2 nariai. Įgyvendinsime sūnaus svajonę – turėti Meino meškėną. Už kelių savaitėlių turėtų gimti mūsų princesė. Su vyru juokiamės, kad būsime daugiavaikė šeima. O gal tiksliau pasakius – pilna šeima. Sekantis pokytis yra tai, kad įsigijome savo svajonių namus ir už kelių savaitėlių reikės kraustytis į savo nuolatinius namučius. Tai šiuo metu gyvename įtemptą gyvenimą, tačiau labai malonų. Daug dirbame, pakuojame daiktus, bet už tai neprailgsta laikas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.

Anot pašnekovės, dabar laikas labai greitai lekia: „Atrodo, kad ką tik pastojau, o jau bet kada gali pasibelsti mūsų mergytė į gyvenimą. Kalbant apie kraitelį, tai viską jau turime. Jau viskas suruošta ir laukia mažosios gyventojos. Tik teks viską perruošti, nes visgi nauji namai ir jos daikteliai turės nugulti į naujas vietas. Jau vyras ir kėdutę į mašiną įsidėjęs bei tašę, kad viską turėtumėme. Aš pati jaučiuosi labai energinga ir aktyvi. Daug keliauju, dirbu. Tai padeda negalvoti apie patį gimdymą. Šis nėštumas be galo skiriasi nuo pirmojo, kuomet laukiausi Leo. Visų pirma, branda atsirado didesnė, lizdelio sukimas labiau planuotas. O valgymas... Juokas ima... Su Leo priaugus buvau 32 kg. ir valgiau sūriai, daug mėsos... Dabar priaugau vos 4 kg. su trupučiu. Per šį nėštumą mane labiau traukia valgyti saldumynus. Nepaisant to, kad niekada nevalgau ir nemėgstu cukraus. Mėsos gali net nebūti.“

Baigdama pokalbį apie nėštumą, J. Partikė užsiminė, kad mergytės laukia ne tik ji su vyru, tačiau ir sūnus: „Labai didžiuojuosi Leo, nes būdamas 9-erių, jis labai domisi viskuo. Prašo, kad išmokyčiau mišinuką padaryti. Klausinėja, ką daryti, jeigu verks ir panašiai. Labai laukia sesutės, o ir mano širdis dėl to labai džiaugiasi. Jis, beje, pats nupirko sesutei pirmąjį jos daiktelį. Dabar esu laimingiausia moteris ir mama. Pats gražiausias mano gyvenimo etapas. Svarbu, kad esame sveiki ir kartu, o greitai tapsime pilna šeima.“