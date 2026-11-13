Benediktas Vanagas pateko į avariją

Visgi pirmenybės, kuriose ekipažas kovoja dėl čempiono titulo, prasidėjo nesėkmingai – „Gurtam Gazoo Racing Baltics“ patyrė rimtą avariją. Nepaisant sudėtingai susiklosčiusios dienos, „Gurtam GAZOO Racing Baltics“ ekipažas pasiekė finišą, o mechanikai per ribotą serviso laiką paruošė sportinį automobilį šeštadienio startui.
Sudėtingos trasos sąlygos ir netikėtas incidentas
Penktadienio rytą sportininkai pradėjo 11 kilometrų prologu, kuriame B. Vanagas užėmė ketvirtąją vietą absoliučioje įskaitoje. Po starto pozicijų pasirinkimo ceremonijos lietuvių ekipažas pasirinko antrąją starto poziciją pirmajam greičio ruožui.
Beveik dešimt valandų trukęs lietus gerokai pakeitė trasos sąlygas. Slidžioje atkarpoje, kur kelio pakraštyje buvo augmenijos pridengta akmenų krūva, naujasis „Black Hawk“ apsivertė.
„Sąlygos buvo sudėtingos, o vienoje atkarpoje ne iki galo įvertinau kelio būklę ir šalikelėje buvusią akmenų krūvą. Tokiose situacijose viskas vyksta labai greitai – užteko nedidelio netikslumo ir turėjome pirmąjį naujojo „Black Hawk“ kūlverstį. Tai viena iš situacijų, kurios lenktynėse kartais nutinka“, – pasakojo B. Vanagas.
Ekipažui pavyko tęsti lenktynes, tačiau apsivertus automobiliui buvo pažeistas išorinis elektros masės išjungiklis. Dėl šio gedimo greičio ruože ne kartą nutrūko elektros tiekimas, todėl sportininkams teko pakartotinai sustoti. Papildomo laiko pareikalavo ir techninės būklės patikrinimas po incidento.
Penktadienio varžybas B. Vanagas ir A. Paliukėnas baigė 14-oje bendros lenktynių absoliučios įskaitos vietoje. FIA Europos „Baja“ taurės įskaitoje lietuvių ekipažas užėmė septintąją vietą absoliučiai ir ketvirtąją „Ultimate“ kategorijoje.
Per 60 minučių – automobilis paruoštas tęsti lenktynes
Po finišo „Gurtam GAZOO Racing Baltics“ mechanikai turėjo vos 60 minučių sutvarkyti lenktyninį automobilį ir paruošti jį kitai dienai.
Per šį laiką reikėjo pašalinti elektros sistemos gedimą, sutvarkyti pažeistas kėbulo dalis ir užtikrinti, kad bolidas atitiktų visus techninius bei saugumo reikalavimus.
„Technikams – didžiulė pagarba. Per valandą reikėjo atlikti nemažai darbų, o po tokio incidento svarbu ne tik tai, kad automobilis važiuotų. Jis privalo atitikti visus techninius reikalavimus. Komanda savo darbą atliko profesionaliai – „Black Hawk“ jau uždarame parke ir paruoštas rytojaus startui“, – sakė lenktynininkas.
Kova dėl Europos čempiono titulo dar nesibaigė
Šį sezoną Europos taurės įskaitoje Italijoje ir Lenkijoje triumfavęs bei bendrosios įskaitos lyderiu buvęs B. Vanagas į Vengriją atvyko kovoti dėl Europos čempiono titulo. Penktadienį prarastas laikas apsunkino situaciją, tačiau galutinė sezono rikiuotė paaiškės tik po šeštadienio greičio ruožų.
Sportininkų laukia trys maždaug 98 kilometrų atkarpos, drieksisiančios karinių poligonų teritorijomis ir miško keliais.
Vengrijos etapas taip pat yra pirmasis naujojo „Toyota DKR GR Hilux“ sportinis išbandymas prieš 2027 metų Dakaro ralį. Todėl ekipažui svarbus ne tik sezono rezultatas, bet ir galimybė realiomis lenktynių sąlygomis įvertinti naujos technikos galimybes.
„Situacija kovoje dėl metų rezultato tapo sudėtingesnė, tačiau lenktynės dar nesibaigė. Rytoj laukia beveik 300 kilometrų, per kuriuos dar gali daug kas pasikeisti. Mūsų užduotis – išlaikyti gerą tempą ir maksimaliai išnaudoti likusią distanciją. Nepaisant šiandienos nuotykių, naujasis „Hilux“ paliko labai gerą įspūdį. Dabar visas dėmesys – šeštadienio startui“, – teigė B. Vanagas.
Finalinis FIA Europos „Baja“ taurės etapas Vengrijoje baigsis šeštadienį, kai paaiškės galutiniai sezono rezultatai.
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