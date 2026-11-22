Naujienų portalui tv3.lt Ą. Žvagulis atskleidė, kaip sekasi naujausiam šeimos verslo etapui, kaip su naujomis atsakomybėmis susitvarko Irena bei prabilo apie laukiantį intensyvų laikotarpį.
Ilgai brandinta idėja virto realybe
Prasimindamas verslo pradžią ir sprendimą ieškoti naujos erdvės, Ąžuolas neslėpė, kad mintis atidaryti šakočių kepyklėlę gyvavo jau kurį laiką.
„Pirmiausia šį variantą išbandėme Gariūnuose, nes ši vieta buvo arčiau mūsų. Tačiau ieškojome tokios vietos kaip Kauno „Urmas“, kur būtų didelis žmonių srautas ir galėtume šviežiai iškeptus šakočius parduoti tiesiai pirkėjams.
Ši idėja gimė jau seniai, galbūt net prieš porą metų, įvairių diskusijų metu. Žinoma, visi turėjome daug darbų, tačiau dabar atėjo laikas, kai nusprendėme įgyvendinti projektą, apie kurį jau seniai galvojome“, – dalijosi jis.
Kalbėdamas apie atidarymo dieną, vyras džiaugėsi, kad lūkesčiai liko pateisinti – žmonės rodė didelį susidomėjimą.
„Kaunas mus priėmė labai šiltai, todėl buvo be galo malonu tiek per atidarymą, tiek ir dienomis po jo. Susidomėjimas tikrai didelis ir kol kas viskas vyksta taip, kaip planavome – kepame šviežius šakočius ir parduodame juos tiesiai žmonėms“, – sakė Ą. Žvagulis.
Atskleidė, kaip sekasi Irenai
Ąžuolas pasakojo, kad nors per atidarymą buvo kepyklėlėje ir atliko kai kuriuos darbus, jai iš tiesų vadovauja I. Starošaitė.
„Tai visiškai Irenos atsakomybė. Ji šioje vietoje vadovauja. Mano vaidmuo buvo padėti atidaryti kepyklėlę, suplanuoti virtuvės darbą, sudėlioti, kur kas stovės, pasirūpinti kasos sistemomis ir kitais organizaciniais dalykais. Taip pat padėjau apmokyti darbuotojus. O dabar viskas jau yra Irenos rankose“, – teigė pašnekovas.
Paklaustas, kaip jai kol kas sekasi su vadovavimu, Ą. Žvagulis neslėpė nuostabos – rodos, kad šį darbą ji dirba visą gyvenimą.
„Didžiausias netikėtumas man buvo tai, kaip puikiai jai sekasi. Irena pirmą kartą vadovauja fizinei parduotuvei, nes iki šiol jos veikla buvo susijusi su scena. Tačiau ji labai greitai viską perprato ir puikiai susitvarko.
Kai žmogus pirmą kartą imasi tokios veiklos ir neturi patirties, dažniausiai pasitaiko įvairių klaidų ar nesklandumų. Tačiau žiūrint į Ireną atrodo, kad ji tuo būtų užsiėmusi visą gyvenimą. Ji puikiai vadovauja ir viskas jai labai gerai sekasi“, – neslėpė džiaugsmo jis.
Štai kaip pasiskirsto darbus šeimoje
Anot pašnekovo, sėkmingam šeimos verslui reikalingas tinkamas darbų ir atsakomybių pasiskirstymas. Jis pasakojo, kad per daugelį metų kiekvienas atrado savo stiprybes.
„Kadangi mūsų šeima kartu dirba jau daugelį metų, ypač aš su tėvu, esame taip apsišlifavę, kad visi puikiai žinome savo stiprybes ir suprantame, kam kas geriausiai sekasi. Pagal tai ir pasiskirstome darbus.
Pavyzdžiui, aš daug metų dirbau su kasos sistemomis, žinau, kokias sistemas naudoti ir kaip apmokyti darbuotojus, todėl šiais klausimais ir rūpinuosi.
Esame pasidaliję įvairiomis atsakomybėmis, kad kuo mažiau trukdytume vieni kitiems dirbti. Man atrodo, kad šis projektas pavyko geriausiai, nes jau esame apsišlifavę ir tiksliai žinome, kas ką daro.
Kažkas turi turėti pakankamai patirties, kad galėtų vadovauti verslui ir išmanytų visus jo procesus. Mūsų šeimoje šią atsakomybę turi mano tėvas.
Nekalbant apie investicijas ir kitus dalykus, norint imtis tokios veiklos, pirmiausia reikia turėti pakankamai žinių. Tik tada gali drąsiai judėti pirmyn ir plėtoti verslą“, – išskyrė Ąžuolas.
Investicijos ir planai
Tačiau ne mažiau svarbi yra ir finansinė pusė. Pašnekovas neslėpė, kad nauja prekybos vieta – didelė investicija.
„Daug kainuoja visa profesionali įranga ir kiti reikalingi dalykai. Net nekalbant apie įrangą, vien darbuotojų paruošimas, jų vežiojimas ir apmokymas, kai kepyklėlė dar net neveikia, taip pat yra investicija.
Taigi investuojami tikrai dideli pinigai. Man asmeniškai tai yra didelės sumos. Šiais laikais nuolat tenka nustebti sužinojus, kiek kas kainuoja. Galima sakyti, kad kiekvieną kartą, sužinojęs ką nors naujo, patiri nedidelį šoką“, – juokėsi verslininkas.
Šiuo metu vyras sakė norintis su šeima mėgautis procesu ir stebėti, kaip sekasi toliau – tik tada bus galima galvoti apie plėtrą.
„Man atrodo, kad viskas vyks natūraliai. Matysime, kokios bus sąlygos, kokios patalpos atsiras ir kokie bus žmonių srautai tam tikrose vietose. Jeigu matysime, kad investuoti verta, manau, tikrai tai darysime.
Ši kepyklėlė bus tarsi atspirties taškas, kuris leis įvertinti, kaip viskas vyksta. Reikia išdirbti bent metus, kad suprastume, kokie yra privalumai, trūkumai, kas pasiteisina, o ką reikėtų keisti. Tuomet ir spręsime dėl tolimesnės plėtros“, – tikino jis.
Prieš akis – darbymetis
O netolimoje ateityje Žvagulių šeimynos laukia tikras darbymetis – artėjančios šventės. Ąžuolas teigė, kad šiam sezonui jie jau intensyviai ruošiasi, norėdami išpildyti visus klientų lūkesčius.
„Kalėdos mums, kaip ir Velykos, yra pats darbymetis. Šiuo metu visu pajėgumu dirba ir gamykla, ir parduotuvėlė. Jau sulaukiame didelių užsakymų, išankstinių rezervacijų, kurias turėsime įvykdyti.
Kūčios, Kalėdos ir Velykos mums yra pats intensyviausias laikotarpis per metus, todėl šventėms ruošiamės labai rimtai“, – teigė pašnekovas.
Paklaustas apie pačių pamėgtus gaminius ir tai, kas keliauja ant šventinio stalo skirtingomis progomis, Ąžuolas atskleidė, kad kiekvienas šeimos narys turi savo favoritą.
„Turime įvairių šakočių, skirtų skirtingoms progoms ir skoniams. Pavyzdžiui, gaminame sūrio šakotį, kuriame yra gerokai mažiau cukraus. Jis turi savitą sūrio skonį, nes gamybai naudojame Lietuvoje pagamintą kietąjį sūrį, šiuo metu daugiausia naudojame „Džiugo“ sūrį. Tai tikrai įdomus šakotis, kuris puikiai dera prie baltojo vyno. Jis nėra įprastas saldumynas.
Taip pat turime medaus ir romo skonio šakočių. Mano asmeninis favoritas yra medaus skonio šakotis. Ypač mėgstu jį valgyti dar šiltą, užsigerdamas šaltu pienu. Man tai pats skaniausias derinys.
Dar turime aštrųjį šakotį, kurio nedaug kas yra ragavę. Tačiau tie, kurie paragauja, labai nustemba, kad vienu metu galima jausti ir saldumą, ir po jo atsirandantį aštrumą.
Mūsų šeimoje skirtingomis progomis valgome skirtingus šakočius. Ant mūsų stalo jų, žinoma, visada yra. Viskas priklauso ir nuo to, pas ką važiuojame. Pavyzdžiui, vieno iš mano brolių šeimoje mėgstamiausias yra romo skonio šakotis, todėl ten vežame būtent tokį. O jeigu važiuojame pas mane, tai tikrai renkamės medaus skonio.
Visiems siūlyčiau paragauti skirtingų šakočių ir atrasti savo mėgstamiausią“, – kalbėjo verslininkas.
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