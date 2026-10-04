Ąžuolo ir Ryčio Žvagulių mama Regvita jubiliejaus proga sulaukė įspūdingos staigmenos: „Pavyko puikiai!“

Regvita MacDonald jubiliejų paminėjo Kroatijoje, į kurią atvyko brangiausi jai žmonės.
Šventės akimirkomis socialiniame tinkle pasidalijo Ąžuolo Žvagulio žmona Ineta Puzaraitė-Žvagulienė. Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„La Familia.
Kai šeima išsibarsčiusi po visą pasauly – šventės vieta tapo tarpinė stotelė. Visi Regvitos vaikai su šeimomis suskridome į Kroatiją. Kas iš Lietuvos, kas iš Anglijos, o kas iš Dubajaus. Staigmena pavyko puikiai! O prisiminimai patys geriausi! Vienas įsimintiniausių gimtadienių! Dar kartą su jubiliejumi, mano nuostabi anyta“, – rašė Ineta Puzaraitė-Žvagulienė.
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