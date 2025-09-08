Australas pasityčiojo iš japonų tradicijų: kapinėse gėrė mirusiajam paliktą alų

Socialiniuose tinkluose pasirodęs jo vaizdo įrašas sukėlė didžiulę pykčio bangą tiek Japonijoje, tiek visame pasaulyje, rašo naujienų portalas „Tokyo Weekender“.
Pasirinko „savižudžių mišką“
Turistas rugpjūtį keliavo po šalį ir užsuko į Aokiharą – mišką, kuris vadinamas „savižudžių mišku“. Iš ten jis nukeliavo į kapines, kur ėmė filmuoti save prie kapų, spėliodamas, ar ten palaidoti žmonės mirė miške.
Staiga jo dėmesį patraukė ant vieno antkapio padėta populiaraus japoniško gėrimo „Kirin chuhai“ skardinė. Japonijoje tai – sena tradicija: ant kapų paliekamos maisto ar gėrimų aukos velioniams, rašo naujienų portalas „Tokyo Weekender“.
Ant antkapio padėta auka tapo pasityčiojimo objektu
Užuot parodęs pagarbą, Jones nusprendė skardinę pasisavinti.
„Visa skardinė „Kirin“. Ar turėčiau ją išgerti? Meskime monetą“, – sako jis vaizdo įraše, išsitraukęs „Harry Potter“ monetą.
Išmetęs monetą ir nusprendęs „palikti viską likimui“, jis atidaro gėrimą, jį išgeria ir ciniškai priduria
„Ilsėkis ramybėje. O jei nugulei piktas – tikiuosi, kad gausi progą atkeršyti.“
Vėliau jis dar padeda ant kapo kelias cigaretes, tačiau ši „dovana“ jokio pasiteisinimo nesuteikė – internetą užplūdo pasipiktinimas.
Internete – pykčio banga
„Įsivaizduokite, kad vykstate į kitą šalį tam, jog paniekintumėte žmonių kapus ir pavogtumėte artimiesiems paliktas aukas. Labai iškrypęs elgesys“, – piktinosi vienas komentatorius.
Kitas X (buvęs „Twitter“) vartotojas rašė: „Niekada neįleiskite šio australo į Japoniją. Prašau imigracijos pareigūnų rimtai tuo pasirūpinti.“
Reagavo Australijos ambasada
Kilęs skandalas pasiekė ir diplomatus. Australijos ambasada Japonijoje paskelbė pranešimą, kuriame paragino savo piliečius „gerbti vietos įstatymus ir taisykles bei tinkamai elgtis“.
„Tokias situacijas vertiname rimtai ir bendradarbiaujame su Japonijos institucijomis“, – teigiama ambasados komentare.
Po kelių dienų pats Jones paviešino du „atsiprašymo“ vaizdo įrašus. Tačiau vietoj nuoširdaus apgailestavimo jis pradėjo piktai kritikuoti Japonijos kultūrą ir šalies žmones.
