Turistui gresia kalėjimas ir maksimali bauda: norėjo sūnui parvežti „dovaną“

Pavogti daiktai buvo konfiskuoti ir grąžinti archeologiniam parkui, o lankytojui pareikšti kaltinimai dėl sunkios vagystės.
51 metų vyras iš Škotijos buvo sulaikytas su kuprine, kurioje rasta šeši artefaktai – penki akmens fragmentai ir plytos gabalas, paimti iš senovės romėnų miesto griuvėsių.
Apie pažeidėją buvo pranešta kai vakarinės ekskursijos metu gidas pastebėjo, kaip jis „renka grindinio gabaliukus“, ir informavo parko apsaugą, rašo „Euronews“.
Turistui gresia 1,5 tūkst. eurų bauda už pavogtus Pompėjos akmenis.
Policija jį sulaikė už parko ribų, patvirtino oficialūs šaltiniai.
Akmenis paėmė kaip dovaną sūnui
Pasak pranešimų, britas prisipažino akmenis paėmęs kaip dovaną sūnui, kuris kolekcionuoja retus daiktus. Jis teigė nežinojęs, kad iš kasinėjimų vietos griežtai draudžiama išsinešti artefaktus.
Pavogti radiniai buvo grąžinti parkui, o vyrui pareikšti kaltinimai sunkia vagyste. Turistas gali būti patrauktas į teismą – jam gresia iki šešerių metų laisvės atėmimo bausmė ir maksimali 1,5 tūkst. eurų bauda.
Pompėjos archeologinio parko direktorius Gabrielis Zuchtriegelis sakė: „Dėkojame atidžiam gidui, mūsų puikiems prižiūrėtojams, apsaugos darbuotojams ir karabinieriams už bendradarbiavimą saugant mūsų paveldą.“
Pompėjos artefaktai – „prakeikti“
Nepaisant didelės baudos, škotas, pasak vietinių įsitikinimų, galėjo išvengti dar blogesnio likimo.
Kai kurie tiki, kad tie, kurie vagia artefaktus iš Pompėjos, užsitraukia prakeikimą visam gyvenimui.
Būtent dėl šios legendos į senovinę vietovę jau grąžinta nemažai daiktų, kartu su atsiprašymo ar atgailos laiškais.
2020 m. viena lankytoja grąžino relikvijas, kurias buvo paėmusi iš Pompėjos prieš 15 metų, tvirtindama, kad šie daiktai „prakeikti“.
Kanadietė prisipažino, kad nuo to laiko, kai būdama 20-ies įsidėjo plytelės gabalėlį, ją ir jos artimuosius persekiojo nelaimės.
Bandydama nuraminti „dievų pyktį“, moteris, prisistačiusi Nicole, grąžino artefaktus kartu su atsiprašymo laišku.
Ji teigė, kad dviejų mozaikos fragmentų, keramikos šukių ir amforos dalies vagystė buvo jos šeimos finansinių sunkumų bei dviejų krūties vėžio diagnozių priežastis.
