Tokio jautraus pagerbimo Lietuva nematė seniai: sunku sulaikyti ašaras

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Alytaus miesto savivaldybė, vakar Alytuje paminėtos A. Sakalausko 34-osios žūties metinės.
Paminėtos kario savanorio Artūro Sakalausko 34-osios žūties metinės (nuotr. Alytaus miesto savivaldybė / Facebook)
Po mišių prie kapo pasirodė ne tik žuvusiojo artimieji, bet ir kiti, kurie nepamiršta ne tik A. Sakalausko, bet visų, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę.
Susirinkta ne tik rimčiai ir tylos minutei kaip pagerbimo ženklui – prie kapo padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir nuaidėjo trys atminimo salvės, skambėjo ir Lietuvos himnas.
„Šiandien Alytuje paminėtos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko 34-osios žūties metinės.
Po šv. Mišių prie jo kapo susirinko A. Sakalausko artimieji – mama Genovaitė Sakalauskienė ir sesuo, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovai, karinių ir sukarintų struktūrų, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių visuomeninių organizacijų atstovai, Dainavos progimnazijos bendruomenė ir kiti svečiai.
Minėjime dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė, pavaduojanti savivaldybės merą, Lina Gaidžiūnaitė ir administracijos direktorius Gintaras Rakaitis.
Minėjimo metu tylos minute pagerbtas kario savanorio A. Sakalausko ir visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybė atminimas. Nuaidėjo trys pagarbos ir atminimo salvės, o prie kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakelės.
Minėjimo metu žodį tarė A. Sakalausko mama Genovaitė. „Gindamas Lietuvos laisvę kritai, sakalėli, vanago pakirstas. Mojo balti beržai ir ašaros ritosi. Atgulei šalia karininko A. Juozapavičiaus kapo. Dabar man liko tik tyra malda ir neįgyvendintos tavo svajonės. Meldžiu tik vieno, kad nebūtų Lietuvoje karų, o mes džiaukimės laisve ir toliau siekime jos bei nepasiduokime“, – sakė G. Sakalauskienė.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas plk. ltn. Skomantas Povilionis A. Sakalausko artimiesiems padėkojo už Artūrui įskiepytas patriotiškas vertybes:
„A. Sakalauskas yra pavyzdys, kaip reikia būnant paprastu vaikinu iš Alytaus atvykus į savo tėvynės sostinę įvykdyti pareigą ir įvykdyti ją iki galo. Ta pareiga lėmė tai, kad mes šiandien esame laisvi.
Noriu padėkoti Artūro artimiesiems už tai, kad šeimoje puoselėjo patriotiškumo dvasią, o visiems – už tai, kad neužmirštame kasmet susirinkti čia bei rodome pavyzdį kariams, kaip turėtume kovoti dėl pasirinkimų ir atlikti savo pareigą iki galo“.
Kario savanorio Artūro Sakalausko 34-osios žūties metinių minėjimo pabaigoje susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.
A. Sakalausko atminimui skirti renginiai Alytuje vyks ir rytoj – rugpjūčio 22 d. 9.45 val. Dainavos progimnazijos stadione prasidės futbolo turnyras, skirtas šiam kariui savanoriui atminti“, – vakar socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Alytaus miesto savivaldybė.
