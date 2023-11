Atvėrė duris į įspūdingą Kalėdų senelio rezidenciją: „Čia kiekvienas atsidurs savo vaikystės pasakoje“

Krikštėnuose esantį dvarą garsus vyras pavertė pačia tikriausia Kalėdų senelio rezidencija su nuostabiomis pasakų erdvėmis.

Pasak jauno verslininko – taip jis norėjo išpildyti savo seną vaikystės svajonę ir sukurti tokį parką, kuriame kiekvienas galės pasijusti tarsi saldžioje vaikystės pasakoje, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasisemti nepamirštamų emocijų.

„Dar nuo pat vaikystės, aš visuomet žiūrėdavau kalėdinius filmus ir galvodavau – vieną dieną tikrai atsidursiu Kalėdų senelio namuose. Tik, aišku, tuomet negalvojau, kad tuos pasakos personažų namus įkursiu pats.

Kalėdos man yra pati gražiausia šeimos šventė, kai visi susirenka, gamina gardžiausius patiekalus, būna kartu ir mėgaujasi ta ramybe, kurios laukė visus metus.

Prisimenu, kai vaikystėje labiausiai laukdavau Kalėdų senio, ne dėl dovanų, o kad šis pasiimtų mane, pasodintų į savo roges ir keliautume pasisvečiuoti jo rezidencijoje. Turėjau ir kasmetinę tradiciją – mano močiutė kiekvienais metais, Kūčių vakarą skaitydavo pasakas ir leisdavo pasinerti į tą stebuklingą fantazijų kelionę.

Šiandien visiems vaikams ir jų tėveliams atveriu duris į magiškas erdves, kur kiekvienas ne tik galės matyti pasakų herojus iš arti, bet ir tapti tų pasakų personažais, pabendrauti su savo mėgiamais veikėjais, pasidalinti slapčiausiais norais su Kalėdų seneliu ir dėl to visiškai nebūtina keliauti į Laplandiją, norint atsidurti pasakoje pakaks užsukti į Krikštėnų dvarą“ , – šventinėmis nuotaikomis dalinasi R. Galvonas.

Žymus virtuvės šefas naują savo projektą kūrė jau seniai.

Dar vasarą garsus šefas organizavo stovyklas vaikams, jos tapo itin populiarios ir R. Galvonas sumanė, kad žiemą privalo sukurti naujas, išskirtines edukacijas, kurios bus skirtos visai šeimai: „Man puikiai sekasi bvendrauti su vaikais, rasti kas juos motyvuoja ir skatina imtis įvairiausių veiklų. Šį parką ir Kalėdų senelio rezidenciją kūrėme visa šeima. Todėl man tai reiškia dar daugiau.

Aš labai vertinu šeimą, tradicijas, vertybes, tad noriu labai padėkoti ir visai savo šeimai, kurie labai stipriai prisidėjo. Tėtis padėjo su elektros instaliacijomis, senelis su statiniais, mama su virtuve ir įvairiais skanėstais.

Taip pat dirbo ir didžiulė komanda, be kurios taip pat nebūtume visko įgyvendine. Didelis ačiū Alionai Jakutienei už visokeriopą pagalbą ir palaikymą. Mums buvo labai svarbu, kad visi statiniai, dekoracijos būtų be plastiko, kokybiškos ir skirtos tik mūsų parkui. Labai džiaugiuosi, kad pavyko realizuoti visas idėjas. Neabejoju, kad ne tik vaikai, bet ir suaugę bus maloniai nustebę, kai ši magiška vieta nukels juos į džiugiausius vaikystės prisiminimus.“

Išskirtiniame parke visi norintys galės lankytis visą mėnesį, darbo dienomis galima bus pasivaikščioti išskirtiniame parke, o savaitgaliais visų lankytojų lauks daugybė pasakų personažų: „Nenoriu išduoti visų detalių tam, kad apsilankymas virstų siurprizu, bet čia sutiksite ir Grinčą, kuris norės pasiglemžti jūsų Kalėdas, ir Alisą iš stebuklų šalies, ir, be abejonės, raganą, kuri savo mielumų stengsis kiekvieną privilioti į savo saldumynų namelį.

Ar galėsite jo paragauti? Kviečiu atvykti ir patiems įsitikinti. Parke visų lauks net šešios stotelės, kiekvienoje iš jų bus skirtingi personažai. Labai norėjosi, kad viskas būtų gyva, kad galima būtų ne tik pasižvalgyti ir pasivaikščioti, bet ir tapti viso to dalimi.

Taip pat visi norintys galės pabendrauti ir su pačiu tikriausiu Kalėdų seneliu, kuris jau ruošia dovanų sąrašą. Ir, žinoma, kaip be gyvūnų – juk jie irgi neatsiejama pasakų dalis. Labai stengiausi, kad netrūktų ir veiklos, tad bus įvairiausių dirbtuvių, kur visi su savo artimaisiais galės jaukiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.“

Rokas Galvonas, prisimindamas savo vaikystę, sako, kad šventės neatsiejamos be gardžių patiekalų, jų netruks ir Krikštėnų kalėdiniame parke: „Tikriausiai nei vienas neįsivaizduojame Kalėdų be skanaus maisto. Aš visuomet vaikystėje sukiodavausi per visas šventes.

Čia gaminti nereiks, bet visi, kurie norės išskirtinių skonių, gardaus maisto ir pačių tikriausių kalėdinių gardumynų tikrai nenusivils.

Mūsų Kalėdų dvare galima bus ne tik paskanauti įvairių skanumynų, bet ir įsigyti jų į namus, kur kartu su savo šeima galima bus susikurti dar viena jaukų atsiminimą – visiems kartu pasigaminti gardų patiekalą, suvalgyti ką tik iškepto pyrago ar sausainių ir dar kartą pasinerti į savo asmeninę kalėdinę pasaką. Tai yra naujas mano projektas, kuriam atidaviau visą savo širdį, tad labai tikiuosi, kad kiekvienas lankytojas pajus magiškas akimirkas ir norės čia sugrįžti ne kartą.“