Bryanas Tanaka, buvęs Mariah Carey vaikinas, prabilo apie jų išsiskyrimą po septynerių kartu praleistų metų. Nuoširdžiame „Instagram“ įraše jis patvirtino, kad išsiskyrimas buvo abipusis sprendimas.

„Mūsų sprendimas pasukti skirtingais keliais yra abipusis ir mes tai darome su gilia pagarba ir didžiuliu dėkingumo jausmu už neįkainojamą laiką, kurį praleidome kartu“, – rašė Bryanas bei pridūrė, kad prisiminimai ir meninis bendradarbiavimas visiems laikams liks jo širdyje.

Jis taip pat gyrė dainininkės atsidavimą šeimai ir amatui, išreikšdamas savo meilę jai ir jos vaikams. „Mariah ir jos neįtikėtini vaikai, jų šiluma ir gerumas praturtino mano gyvenimą taip, kad žodžiais neįmanoma apsakyti, – tęsė jis. – Gerbėjų meilė ir parama buvo stiprybės švyturys, ir esu nepaprastai dėkingas už palaikymą, kuris ir toliau mane pakylėja. Nekantriai laukiu, kada galėsiu tęsti savo kelionę, nes žinau, kad aistra šokiui ir kūrybai ir toliau lydės mane naujame kelyje.“

Atskleidė, kodėl Mariah Carey išsiskyrė su savo vaikinu

Pranešama, kad Mariah Carey ir jos vaikinas Bryanas Tanaka išsiskyrė po septynerių kartu praleistų metų. Gerbėjai ėmė įtarti, kad kažkas atsitiko, kai 40-metis Bryanas nelydėjo 54 metų dainininkės per jos šventinį turą „Merry Christmas One and All!“, kuris prasidėjo lapkričio mėnesį. Šaltinis patvirtino poros išsiskyrimą gruodžio mėnesį, rašo mirror.co.uk

„Jis nori šeimos, – sakė vienas bičiulis. – Ji to nenori.“

Bryano noras turėti vaikų nestebina, nes jis jaunesnis už Mariah, kuri jau turi dvynes Moroccan ir Monroe su buvusiu vyru Nick Cannon.

Pora pirmą kartą susitiko 2006 m., kai Bryanas prisijungė prie Mariah koncertinio turo „Mimi nuotykiai“ kaip atsarginis šokėjas. Jų romanas užsimezgė tik 2016 m., po dešimties bendro darbo metų. 2017 m. jie trumpam išsiskyrė, bet vėliau vėl atgaivino santykius.