Atskleidė „Didžiojo šou burbulas“ naująjį dalyvį: daugeliui tapo staigmena

Taip pat šiandien atskleistas ir paslaptyje laikytas žmogus, kuris jau nuo šio vakaro papildys „Didžiojo šou burbulas“ dalyvių gretas.

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Didžiojo šou burbulas“ dalyviai žiūrovų širdis bandė užkariauti populiariausiais lietuviškais hitais

„Didžojo šou burbulas“ vedėjai Mindaugas Rainys ir Mindaugas Stasiulis paskelbė, kad tai – atlikėjas Ruslanas Kirilkinas.

Primename, kad šios savaitės pradžioje dalyviai pradėjo ruoštis savaitgaliui. Antradienį Mindaugas Rainys jiems atskleidė, jog pasirodymų tema šią savaitę – lietuviški hitai. Vis dėlto čia iškelta viena sąlyga – niekas iš atlikėjų negalėjo dainuoti savo dainos.

Traukiant burtus paaiškėjo, kurie dalyviai yra laisvi, jiems suteikta kūrybinė laisvė. Laimė nusišypsojo šiems projekto dalyviams: Justinui Lapatinskui, Žygimantui ir Gabijai, Justinui Mejeriui ir Ievai Riepšaitei, Norbertui Liatkovskiui, šokėjams Violetai DaQueen ir Auggi.

Aleksandras Ivanauskas-Fara išsitraukė lietuvišką Hiperbolės dainą „Išgalvotas gyvenimas“. Radži atliks Ryčio Cicino dainą „Lietaus dukra“. Atlikėja Mia išsitraukė Kastyčio Kerbedžio „Nakty“ dainą, tiesa, moteris nenudžiugo gavusi šį kūrinį. Mariui Jampolskiui atiteko Stasio Povilaičio „Gal ir teks“ daina, ją atlikti jis turės su kambariokais – Radžiu ir Fara. Kristinai Jurevičiūtei teks pasirinkti Jazzu dainą „Po mano oda“ arba „Nieko nesakyk“. Gabrielei Rutkauskienei-Vashai atiteko grupės „69 danguje“ daina „Super mergaitės“, tačiau vėliau ji buvo pakeista į kitą kūrinį.

Kaip vyksta pasiruošimas sekmadienio pasirodymams, kokios intrigos, emocijos ir diskusijos verda, siekiant tapti geriausiu, kaip atrodo šou pasaulio užkulisiai – galite stebėti kiekvieną dieną 24 val. per parą per naujos kartos televiziją – Go3. O sekmadienio tiesioginius TV šou pasirodymus kviečiame stebėti per žiūrimiausią televiziją TV3 ir TV3 Play 19.30 val.!

REKLAMA

Naujienų portale tv3.lt balsavimo pradžia skelbiama kiekvieną sekmadienio naktį, pasirodžius visiems dalyviams ir šou vedėjams pranešus, jog balsavimas portale yra pradėtas. Balsavimas tęsiasi iki kito sekmadienio 19:00 val.

Vienam dalyviui galite skirti vieną balsą per dieną.

Portale tv3.lt atiduoti balsai sudaro 50 proc. rezultato – kitą dalį nulems žiūrovai, skambinantys trumpuoju numeriu sekmadienį, „Didžiojo Šou Burbulas“ transliacijos metu.

Balsuoti galite čia.