Atostogos Turkijoje moteriai virto košmaru: dėl 1 poelgio uždrausta išvykti iš šalies

C. Nelmes, komikė, kuri garsėja kaip viena geriausių televizijos apšildančiųjų artisčių, dirbanti Gordonui Ramsey, „BT Sport“, ITV ir „Channel 4“, teigė, kad tai buvo klaida ir tvirtino, kad išėjusi iš parduotuvės suprato, kad nesusimokėjo už pirkinius.

Grįžusi į parduotuvę grąžinti prekių ir pasiūliusi sumokėti, C. Nelmes teigia, kad vietoj to buvo sulaikyta, valandų valandas užrakinta kambaryje be paaiškinimo ir galiausiai suimta už vagystę parduotuvėje.

Ji pasakojo, kad buvo nuvežta į policijos nuovadą, verčiama pasirašyti dokumentus kalba, kurios nemokėjo, ir 24 val. laikoma kameroje be maisto, vandens ir tualeto, pranešė portalas „Mirror“.

„Man buvo pasakyta, kad jie manęs nesupranta“, – sakė C. Nelmes. Kitą dieną ji buvo atvesta pas teisėją, kuris ją paleido, bet uždraudė išvykti iš šalies. Dabar, nagrinėjant bylą, jai gresia trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Negali išvykti iš Turkijos neribotą laiką

Nelmes teigia, kad ji įstrigo Turkijoje, negali sau leisti apgyvendinti ir nedirba namuose, todėl jai ir jos sūnui gresia pavojus prarasti savo namus Jungtinėje Karalystėje.

Ji sakė: „Man viskas gerai, mane priglaudė turkų šeima, kuri davė man maisto ir lovą. Nenusipelniau visų malonių žodžių iš žmonių, bet esu labai dėkinga.“

Jos svetainėje apie jos karjerą rašoma: „Cerys labai sunkiai dirbo, kad sukurtų stiprią karjerą komedijos industrijoje.

Ji yra pirmaujanti komedijos žvaigždė, dirbanti didžiuosiuose JK klubuose ir JK labdaros renginiuose. Cerys turi fantastišką sceninę išvaizdą, o jos bendravimas su publika yra nepriekaištingas.“

Prisimindama, kas nutiko, ji sakė, kad išėjo iš parduotuvės su keliais drabužiais, kai staiga suprato savo klaidą. Nors grįžo į parduotuvę teigdama, kad nori sumokėti, C. Nelmes buvo suimta už vagystę parduotuvėje.

Gresia 3 metų laisvės atėmimo bausmė

Anglų komikė viename savo socialinių tinklų paaiškino incidentą.

„Antradienį išėjau iš „Zara“ parduotuvės Stambule nesumokėjusi už prekes. Grįžau iš karto ir padaviau prekes darbuotojams. Manęs paprašė sumokėti, ir aš pasakiau, kad sumokėsiu, o vadovas sutiko.

Trumpai tariant, buvau nuvesta į užrakintą kambarį, kur po kelių valandų, be jokio ryšio su niekuo, mane išsivežė policija, laikė policijos nuovadoje ir paprašė pasirašyti ant dokumentų, kurių negalėjau perskaityti. Buvau 24 valandoms uždaryta kalėjimo kameroje be maisto ir galimybės pasinaudoti tualetu. Kai paprašiau vandens, man buvo pasakyta, kad jie manęs nesupranta.

3 val. nakties man buvo uždėti antrankiai ir paimti pirštų atspaudai bei nuotraukos. Kitą dieną buvau surakinta antrankiais nuvežta į teismą ir nuvesta į kamerą.

Atvykau pas teisėją ir vertėjas man pasakė, kad esu paleidžiama, bet negaliu išvykti iš Turkijos neribotą laiką. Jis pasakė, kad man pasisekė, jog nebuvau pasodinta į kalėjimą, bet šiuo metu man gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Kiekvieną pirmadienį turiu registruotis į vietos policijos nuovadą. Man pasisekė, kad Turkijoje turiu gerų draugų, kurie šiuo metu manimi rūpinasi ir bando išversti dokumentus. Neturiu pinigų, negaunu pajamų iš namų, o man baigiasi svarbūs vaistai.

Prarasiu namus, kuriuoe gyvenu su sūnumi, ir pragyvenimo šaltinį. Neieškau užuojautos. Padariau klaidą, kurią bandžiau nedelsdama ištaisyti. Man gėda dėl savo draugų, šeimos ir kad susargdinau savo 78 metų mamą.

Niekada sau neatleisiu už tai, ką padariau. Manau, kad tai padariau dėl psichikos sveikatos problemų, bet galiausiai tam nėra jokio pasiteisinimo.“

Komikė paprašė visuomenės paramos, nes dėl vykstančio teismo proceso ji praranda darbą ir pajamas. Didžiosios Britanijos ambasada trumpame pareiškime teigė, kad jie teikia savo paramą.