Atlikėja Giulija prabilo apie kitą savo veiklą: „Esu mylima ir gerbiama“

Laidos vedėjai Kristinai Rimienei atlikėja atskleis, kad retkarčiais susimąsto apie tai, jog atėjo metas palikti sceną.

„Bet kai paklausau, kas dainuoja ir kas vyksta, pagalvoju, kad man dar mažiausiai 15 metų reikia dainuoti. Visuomet dainuoju gyvai ir labai tuo didžiuojuosi, nes išdainuoti koncertą gyvai, be jokių pritarimų, yra sudėtingas dalykas“, – atviraus Giulija, kuriai netrūksta nei noro, nei jėgų dovanoti savo talentą kitiems.

Iki šiol kiekvienas koncertas Giulijai atneša pliūpsnį geriausių emocijų ir išgyvenimų, o jos dainos, nors ir atliktos šimtus kartų, vis dar skamba jautriai.

Kita malonumą teikianti veikla

Atlikėja save realizuoja ir pedagoginėje veikloje – Giulija dirba Vilkijos vaikų globos namuose, kur ne tik kartu su vaikais dainuoja ir bendrauja, bet ir vyksta į festivalius bei kitaip puoselėja jų kūrybiškumą.

„Džiaugiuosi tuo, nes kai bendrauji su vaikais – nesensti. Man šis darbas patinka – esu mylima, gerbiama, o ir kolektyvas labai smagus“, – pasakos ji.

Tiesa, moteris neslėps – nors augindama savo dukrą Moniką buvo griežta mama, tačiau vaikams, su kuriais dirba dabar, ji atleidžia ir leidžia kur kas daugiau.

Dukra Monika išpildė didžiausią mamos svajonę

Artimas Giulijos ir jos dukros Monikos ryšys pastebimas plika akimi. Todėl nenuostabu, kad dukrai pavyko išpildyti ir didžiausią mamos svajonę – tapo operos soliste. Tiesa, pati Monika apie tai niekuomet nesvajojo.

„Kai dainuoji pop muziką, viskas žiba, viskas faina, nieko daug nereikia mokytis. Tačiau aš jai vis sakydavau, kad baigtų operinį, ir jei nepatiks, galės eiti mokytis kur nori“, – apie tai, kaip pastūmėjo dukrą į operos sceną, pasakos Giulija.

Anot jos, talentingiems žmonėms yra sunkiau, nes vidutinybės atkakliau braunasi, o talentai visada kuklinasi. Turintiems talentą Giulija patars jį išnaudoti visapusiškai, nes dievas neduoda to be reikalo. To ji visuomet mokė dukrą, kurios vardą šiandien puikiai žino operos gerbėjai.

Giulija laidos žiūrovams papasakos ir apie savo vaikystę. Anot moters, turint tokį neįprastą vardą ir egzotišką išvaizdą, augti nebuvo paprasta. Ji visada jautėsi kitokia, tačiau tai ją ir užgrūdino, o labiausiai padėjo mylintys tėvai. Šeima jai iki šiol reiškia labai daug – apie visa tai ji prabils ir laidoje. O taip pat Giulija atskleis darnios ir ilgalaikės santuokos paslaptį.

Norintys sužinoti, ką privalo turėti tie, kurie svajoja tapti dainininkais, bei kas ir kodėl pavadino Guliją tokiu įdomiu vardu, kviečiami nepraleisti šio sekmadienio laidos.

Idėjos, technika ir žinios įkvepia įspūdingus floristikos dizaino kūrinius

Laidos rubrikoje „Floristinis desertas“ floristikos dizainerė K. Rimienė pademonstruos, kaip pasitelkus kūrybinę išmonę, patirtį ir idėjas, galima sukurti įstabią floristinę kompoziciją net ir iš visai nedaug žiedų.

Tokiai kompozicijai prireiks tik gloriozų, raganių, šparago žalumos ir smilgų. Kompozicijos pagrindu taps metalinis strypas, dekoruotas vilnoniu žaliu siūlu, prie kurio pritvirtinta tvorelė iš džiovintos žalumos. Ši kompozicija, kurioje sumaniai sužaista linijomis, galėtų tapti ryškiu bet kurio interjero akcentu.

