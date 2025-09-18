Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atlikėja Gintė Sičiūnaitė pasidalijo džiugia naujiena

2025-09-18 21:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 21:02

Dainų autorė ir atlikėja Gintė Sičiūnaitė šiandien išleido savo naujausią singlą „Ką veiki?“, kurio išankstinė premjera vakar subūrė artimiausius Gintės draugus ir gerbėjus Vilniuje, Žirmūnų boulinge. Šilta ir neįpareigojanti atmosfera tapo puikia proga visiems kartu paminėti dar vieną svarbų atlikėjos kūrybos žingsnį. 

Naujas atlikėjos Gintės Sičiūnaitės singlas ir vaizdo klipas „Ką veiki?“, kurio pristatymas vakar vakare įvyko Žirmūnų boulinge (nuotr. Ugnės Urbonaitės ir Maksim Afanasjev))
7

Dainų autorė ir atlikėja Gintė Sičiūnaitė šiandien išleido savo naujausią singlą „Ką veiki?“, kurio išankstinė premjera vakar subūrė artimiausius Gintės draugus ir gerbėjus Vilniuje, Žirmūnų boulinge. Šilta ir neįpareigojanti atmosfera tapo puikia proga visiems kartu paminėti dar vieną svarbų atlikėjos kūrybos žingsnį. 

REKLAMA
0

Vakaro dalyvių laukė Gintės itin mėgstama pramoga – boulingo turnyras, kuriame po azartiškos kovos pergalę iškovojo VIP svečių komanda. O renginio kulminacija tapo dainos „Ką veiki?“ ir ją lydinčio vaizdo klipo premjera. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas atlikėjos Gintės Sičiūnaitės singlas ir vaizdo klipas „Ką veiki?“, kurio pristatymas vakar vakare įvyko Žirmūnų boulinge
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujas atlikėjos Gintės Sičiūnaitės singlas ir vaizdo klipas „Ką veiki?“, kurio pristatymas vakar vakare įvyko Žirmūnų boulinge

Premjera Vilniuje

Kaip teigia pati atlikėja, tai yra neabejotinai pati smagiausia jos daina. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nors šio kūrinio tematika nėra pati linksmiausia – kalbame apie vienpusius santykius, kai iš pradžių kitas žmogus į tave nekreipia dėmesio, nors jis tau be galo rūpi, bet paskambina tada, kai tau jau neberūpi, realiai pačiu netinkamiausiu metu. Tačiau tik išgirdus „Ką veiki?“, man ji visą laiką pakelia nuotaiką. Ši daina toks, sakyčiau, tarsi kirminukas, kuris įlenda į galvą ir nebeišeina jo atsikratyti. Kuo toliau, tuo labiau ji man patinka. Tikiuosi, kad naująjį kūrinį pamils ir klausytojai“, – sako G. Sičiūnaitė. 

REKLAMA

Nauja daina

„Ką veiki?“ yra jau trečiasis singlas, gimęs sausio mėnesį vykusioje kūrybinėje stovykloje, kurioje Gintė dirbo drauge su žinomais Lietuvos muzikos kūrėjais – Gabrieliumi Vageliu, Edgaru Žaltausku ir Kasparu Meginiu. 

„Kai sukūrėme šią dainą su nuostabiausiais bernais, mes pradėjome viloje šokti ant stalų. Tiesiog ji taip mums patiko“, – juokiasi G. Sičiūnaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

Prie dainos pristatymo prisidėjo ir vizualinė dalis – „Ką veiki?“ vaizdo klipas, nufilmuotas Vilniuje vertikaliu formatu, specialiai pritaikytu socialinių tinklų platformoms. Klipe pasirodo ir artimiausi Gintės bičiuliai – Dominyka, Kristina ir Gabrielius, todėl šis kūrinys perteikia draugystės, jaunatviškumo ir spontaniškumo atmosferą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų