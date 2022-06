Asta Valentaitė sužavėjo prabanga: akį traukė viena detalė

Tradicinės žirgų lenktynės kasmet sulaukia pačių įvairiausių puošniai pasidabinusių moterų ir svečių dėmesio. Dažnai čia susirenka ir karališkoji šeima.

Pati A. Valentaitė kadrais iš neeilinės vietos pasidalino socialiniuose tinkluose. Ji šiame dideliame renginyje lankosi jau nebe pirmą kartą. Ji gerbėjus sužavėjo išskirtine apranga – Asta dėvėjo airių prabangių drabužių kūrėjo Philipo Treacy skrybėlę, Ralph Lauren mados namų ilgą šviesią suknelę. Prie suknelės priderino batelius ir rankinę.

Sekėjai taip pat pro akis nepraleido ir sužadėtuvių žiedo ant moters piršto.

Primename, kad anksčiau rašėme apie Astos Valentaitės (41) atostogas Barbadose. Visai neseniai ji pasidalijo ir atostogų kadru, kuriame ji pozuoja su savo širdies draugu, britu Glenu Manchesteriu.

Visai neseniai 41-ąjį gimtadienį atšventusi moteris dalinosi kadrais, kurioje ji pozuoja su marga suknele. Jos veidą įrėmino stilingi akiniai nuo saulės.

Kitoje nuotraukoje A. Valentaitė nespalvotoje nuotraukoje pozuoja kartu su savo sužadėtiniu britų milijonieriumi Glenu Manchesteriu.

Anksčiau A. Valentaitė dalinosi ir kitais kadrais iš Barbadoso.

Asta nuotraukoje pozuoja su vientisu ryškiai raudonu maudymosi kostiumėliu, o akis slepia po stilingais akiniais nuo saulės. Dėl jos aprangos komentatoriai suskubo ją sulyginti su vienu iš personažų iš garsių filmų.

REKLAMA

REKLAMA

„Gelbėtojai grįžta! Pamela Anderson – praeitis, pažiūrėkite į naująją žvaigždę!“, – pažymėta komentare.

Primename, kad jau anksčiau A. Valentaitė pasisakė prieš karą Ukrainoje ir pasipiktino užsienyje gyvenančių rusų pasisakymais apie karą Ukrainoje. Moteris socialiniuose tinkluose išplatino kreipimąsi į juos ir pateikė atsakymus į dažniausiai jų kartojamus teiginius.

„Tyla karo metu žudo. Žudo kaip ir tie biologiniai padarai, vad. kariuomenė. Tikiu, kiekvienas jų sulauks atpildo. Aš noriu pakalbėti apie rusus, šiltai gyvenančius Vakarų pasaulyje. Daugelis apsimeta, kad nieko nevyksta, arba daugiausiai ką padaro – tai vieną įrašą „nenoriu karo“. Ir vėl gyvena savo prašmatnius gyvenimus.

REKLAMA

REKLAMA

Rusų instagramerės su dešimtimis mln. sekėjų, miegate ramiai? Ar pasirūpinote rūbais iš naujausių kolekcijų? Ar gera kvėpuoti laisvos šalies oru ir vaizduoti kad ne tavo šalies kariuomenė žudo ir prievartauja moteris? Ar ne gėda tylėti? Sakote paaukojote labdaros fondui? O ar pasakėte, kad aukojate ne Ukrainai, o Rusijoje esantiems fondams?

Deja, bet rusai, patogiai gyvenantys Vakarų Europoje, yra mankurtai, palaikantys žudynes Ukrainoje, o geriausiu atveju tylintys. Štai jų tezės, kurias surinkau, bandydama prisibelsti į jų sąžinę. Kiekvienai jų – po trumpą atsakymą.

„In the west is not much difference“. Gyvenk toje šalyje, kurios vertybėms tu pritari. Nenori grįžti į kaimą už Saratovo? Visada yra Šiaurės Korėja.

„It‘s normal during the war time“. Pats karas nėra normalu. Žudyti civilius, prievartauti moteris, žaisti „safari“ su vaikais – nėra normalu.

„Do not believe anything u see on IG or social media“. Netiki tuo, ką matai IG? Viską gali pasitikrinti internete, tam yra nepriklausoma žiniasklaida. Bet juk patogiau užsimerkti?

REKLAMA

REKLAMA

„Both parties do equally nasty things“. Čia nėra „pilkų atspalvių“. Šiame kare yra dvi spalvos – juoda ir balta. Yra agresorius, užpuolęs nepriklausomą valstybę ir yra nuo jo besiginantys žmonės.

„I‘m British citizen, I do have right to live in UK“. Jokios moralinės teisės neturi gyventi laisvoje ir demokratiškoje šalyje, jei palaikai skerdynes Ukrainoje. Žr. pirmą punktą.

„Ukraine should call the neutral status“. Apie Ukrainos ateitį gali spręsti tik jos piliečiai. Kas jūs tokie, primetantys savo taisykles svetimai valstybei? Tęsinys komentare.

P.S. Nerašykite man, kad ne visi rusai kalti, kad neva kurstau rusofobiją. Rusofobiją kurstote jūs patys, su savo patogia tyla“, – rašė A. Valentaitė.

Moteris savo įrašą tęsė komentare: „Kodėl taip jautriai reaguoji?“, – klausia manęs Londone jaukiai gyvenantys rusai. Todėl kad tiek aš, kilus iš tremtinių šeimos, tiek visi lietuviai žinom, kas yra toji rusijos „nešama laisvė“ – išdraskytos šeimos, atimti namai, skurdas, propaganda. Ukraina kovoja už mūsų visų laisvę! Todėl negalime tylėti!“

REKLAMA