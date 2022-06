Tos pačios lyties porų santuokos: romanus ir dramas išgyveno viešumoje, augina vaikus

Aktorės Sarah Paulson ir Holland Taylor, kultinis daininkas Eltonas Johnas ir Davidas Furnishas yra kelios iš tokių iš tokių porų, kurios savo santykių dramas ir romanus išgyveno viešumoje, rašo usmagazine.com.

Sarah Paulson ir Holland Taylor

Holivudo aktorės Sarah Paulson ir Holland Taylor jau 7-erius metus mezga romantiškus santykius, nepaisant to, kad jas skiria 32 metų skirtumas. Moterys nebijo apie tai kalbėti viešai.

Įdomu tai, kad Sarah Paulson (45) ir Holland Taylor (77) susipažino ne kaip daugelis žymiųjų porelių, o per socialinį tinklą Twitter.

Realiame gyvenime Paulson ir Taylor yra puikiai žinomos dėl savo ilgalaikės meilės viena kitai. Santykius jos puoselėja jau nuo 2015 metų – jos ne tik išryškino homoseksualius santykius Holivude, bet ir atvėrė duris pokalbiams apie amžiaus skirtumus romantiniuose santykiuose.

Bėgant metams pora sulaukė visuomenės dėmesio dėl 32 metų amžiaus skirtumo. 2016 m. interviu „New York Times“ Paulson, žinoma dėl savo darbo „American Horror Story“, patvirtino savo santykius su Taylor ir paaiškino, kaip jas netikėtai užklupo visuomenės susidomėjimas jos meilės gyvenimu.

„Mano romantiškų partnerių pasirinkimas nebuvo įprastas, todėl mintis, kad tai „tik dar viena“ buvo įtikinama, – sakė Paulson. – Nekreipiu dėmesio į tai, ko iš manęs tikėjosi visuomenė, aplink mane esantys žmonės. Aš esu įsimylėjusi ir nieks man netrukdys mylėti tą žmogų, kurį noriu mylėti.“

Nors Paulson yra patenkinta savo meilės gyvenimu, ji prisipažįsta, kad bijo kurti šeimą, nes supranta, ką dėl to reikėtų paaukoti. „Nenoriu, kad mano gyvenimas apvirstų aukštyn kojomis. Nenoriu žiūrėti į savo vaiką ir sakyti: „Tu esi pats nepaprasčiausias dalykas, kuris kada nors nutiko man, bet kartu ir mirties šauksmas, – aiškina ji. – Nenoriu būti savanaudė ir tiesiog vaiko susilaukti tik dėl savęs – tai nebūtų teisinga vaiko atžvilgiu.“

Jesse Tyleris Fergusonas ir Justinas Mikita

„Modernios šeimos“ aktorius ir jo partneris advokatas Justinas Mikita pirmą kartą susipažino sporto salėje (nors žmonėms sako, kad tai įvyko „per bendrus draugus“), o 2012-ųjų rugsėjį po dvejų metų susitikinėjimų susižadėjo Meksikoje.

Fergusonas ir Mikita susituokė 2013 m. liepos 20 d. per prabangią ceremoniją. „Norėjome susituokti Niujorke, nes ten tai legalu, todėl norėjome paremti valstybę, kuri mus palaiko“, – „Us Weekly“ apie didžiąją dieną pasakojo „Modern Family“ žvaigždė.

2020 metų liepą pora susilaukė pirmagimio – sūnaus Becketto Mercerio. 2022-ųjų gegužę pora paskelbė, kad laukiasi antrojo kūdikio.

Neilas Patrickas Harrisas ir Davidas Burtka

Legendinio serialo „Kaip susipažinau su jūsų mama“ aktorius Neilas Patrickas Harrisas ir šefas Davidas Burtka pradėjo susitikinėti dar 2004 m. Vyrai susižadėjo po dviejų metų draugystės 2006 m., tačiau apie sužadėtuves paskelbė tik 2011 m. birželį, netrukus po to, kai Niujorke buvo įteisintos gėjų santuokos.

2014 m. rugsėjį Harrisas paskelbė, kad jis ir Burtka susituokė per romantiškas atostogas Italijoje. 2010 m. spalį jiedu susilaukė dvynių Harper ir Gideon.

Eltonas Johnas ir Davidas Furnishas

Tai pora, kuri yra kartu nuo 1993 m., kai susitiko, „akimirksniu“ jautė glausų ryšį, 2010 m. žurnalui „Parade“ sakė Johnas.

„16 metų kiekvieną šeštadienį siunčiame vienas kitam atviruką“, – sakė jis. Pora 2010 m. susilaukė pirmojo sūnaus Zachary. Antrasis sūnus Elijah gimė po trejų metų.

„Niekada gyvenime nejaučiau nieko panašaus [laikydamas savo sūnų pirmą kartą ant rankų]. Buvau toks nustebęs. Ką galiu pasakyti? Jaučiau begalinį džiaugsmą, jo kūno šilumą, kvėpavau kartu su juo. Niekada nepamiršiu tos patirties."

Nors 2018 m. sausį Johnas paskelbė apie savo pasitraukimą nuo scenos, savo pomėgius jis jau perdavė savo vaikams. „Akivaizdu, kad per savo gyvenimą jie daug klausėsi muzikos“, – 2022 m. kovą 30-ajame kasmetiniame Eltono Johno AIDS fondo „Oskarų“ apdovanojimų vakarėlyje pasakojo Furnishas. „Jie abu mėgsta muziką. Mes su Eltonu, kaip tėvai, stengiamės atskleisti jiems kuo daugiau dalykų ir paskatinti juos būti atvirais bei gyvenime sekti tuo, kas jiems patinka. Tai svarbiau už viską. Jūs negalite įsakyti savo vaikams, ką daryti savo gyvenime.“

Ellen Degeneres ir Portia de Rossi

Ellen DeGeneres yra vadinama pokalbių šou karaliene, o jos žmona vaidino populiariame seriale „Skandalas“. Pora susituokė per intymią ceremoniją 2008 m. ir nuo to laiko palaiko viena kitą kiekvieną dieną. „Būti jos žmona yra didžiausias pasiekimas“, – rašė Ellen per savo santuokos jubiliejų 2017 m.

Jimas Parsonsas ir Todas Spiewakas

„Didžiojo sprogimo teorijos“ aktorius Jimas Parsonas, įkūnijęs legendinį personažą Sheldoną Cooperį, pasipiršo tuometiniam vaikinui Spiewak, praėjus kelioms dienoms po to, kai jis atsiėmė „Emmy“ apdovanojimą 2010 m. už puikų pagrindinį komedijos serialo aktorių, Sheldono Cooperio vaidmenį.

Nors aktorius anksčiau nekalbėjo apie savo seksualinę orientaciją, jis niekada nebandė nuslėpti, kad jis ir Spiewak buvo pora. Jie susituokė Niujorke 2017 m. gegužę.

Jimas Parsonsas ir jo vyras Toddas Spiewakas kartu jau 20 metų, o jų santykiai tik stiprėja. „Mano gyvenimas visiškai pasikeitė į gerąją pusę“, – 2020 m. lapkritį Holivudo aktorius per „Instagram“ prisiminė pirmąjį jų pasimatymą. Tai buvo vakaras Niujorke, kuriame dainavo jie karaokę ir žaidė biliardą.

Parsonsas buvo atviras, kad visus metus žavėjosi Spiewak, kuris sukūrė keletą serialų, įskaitant „Young Sheldon“, kuriame vaidino jis pats ir „Call me Kat“.

„Kai pirmą kartą susitikome, prisimenu, kaip gulėjau lovoje užmerkęs akis, bet nemiegojau. Buvo tas „šviesos ir laimės“ pojūtis. Nežinojau, kas tiksliai vyksta, bet tai buvo panašu į amžinybę“, – 2017 m. rugsėjį pasakojo J. Parsonas.