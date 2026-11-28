Kadruose matyti, jog žinomas duetas viešėjo iškilmingoje vakarienėje: stalas spindėjo nuo kalėdinių akcentų, mirgėjo žvakės, o aplinką puošė žaliaskarės.
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Abu jie atrodė ypač rafinuotai – A. Valentaitė vilkėjo samanų atspalvio suknelę, kurią sukomplektavo su rudais aukštais batais ir stambiu tos pačios spalvos diržu, o G. Manchesteris prie jos derėjo pasirinkęs rudą kostiumą.
„Štai ir atkeliauja švenčių metas…“ – po nuotraukomis brūkštelėjo pati Asta.
Sekėjai vos spėjo berti pagyrų žodžius sutuoktiniams: „Nuostabiai atrodot“, „Trūksta žodžių“, „Visada nepriekaištinga“, „Išskirtinė pora – tiek grožio, stiliaus ir žavesio“.
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