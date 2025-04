Asta Stašaitytė apie skausmingą įvykį: „Visada gaunu ženklą iš Aukščiau“

Pamokančia istorija A. Stašaitytė pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“, ja sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.

Vaizdo įraše ji pasakojo, kad skubėdama nepastebėjo laiptelio ir suklupo. Pasak moters, skausmas buvo toks stiprus, kad net prireikė pagalbos atsistoti.

„Einu lėtai ir truputį kamera linguoja, nes viena koja raiša. Tai pasipasakosiu. Pavasaris gi, beveik euforija, ne džiaugsmas, o jau beveik euforija. Visur norisi lėkti, visur bėgti. Vakar tokia laiminga, lekiu į susitikimą su naujais partneriais, kurie norėtų remti tinklalaidę „Rygoj mes jau buvom", tai esu labai labai laiminga.

Bet prieš tai gi dar reikia būtinai vienoje vaizdo konferencijoje sudalyvauti, todėl truputį vėluoju ir labai lekiu, lekiu, nes esu tokia darbšti, laiminga bitutė.

Skaudus įvykis tapo pamoka

Kalbu su ironija, nes nepastebėjau laiptelio eidama gerti kavos ir taip suklupau, kad reikėjo pagalbos atsikelti. Toks skausmas, atrodo, kad raiščiai gal net ir trūko, bet ačiū Dievui netrūko“, – pasakojo A. Stašaitytė.

Tačiau kiekviena patirtys yra gera pamoka – tokiu požiūriu vadovaujasi ir žinoma laidų vedėja. Šį nutikimą ji priėmė kaip ženklą, kad gyvenimo tempą kartais reikia šiek tiek prilėtinti.

„Vienu žodžiu atsikeliu ir, kuo noriu pasidalinti – ką duoda tikėjimo dovana. Skauda be proto, bet aš tuo metu nei keikiausi viduje, nei labai liūdžiu, o taip galvoju: „okey, ačiū Viešpatie, supratau... Per daug lakstau, per daug darbų prisiimu. Truputį mane pristabdai. Kai apsižioju per daug darbų darbelių, kai aplinkiniai sako „mažink tempą“, o aš vis tiek varau, visada gaunu ženklą iš Aukščiau. Šį kartą pristabdė tiesiogine prasme“, – kalbėjo A. Stašaitytė.