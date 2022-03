Arnoldas Schwarzneggeris kreipėsi į Putiną: sustabdyk šį karą

Ilgame devynių minučių vaizdo įraše, paskelbtame savo „Twitter“ paskyroje, aktorius ir buvęs Kalifornijos gubernatorius išdėstė savo istoriją su Rusija, savo požiūrį į konfliktą ir būtinybę jį nutraukti, rašo independent.co.uk.

Vaizdo įrašo pabaigoje jis tiesiogiai kreipiasi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, sakydamas: „Prezidentui Putinui sakau: jūs pradėjote šį karą. Jūs vadovaujate šiam karui. Jūs galite sustabdyti šį karą.“

Schwarzeneggeris, kuris buvo pirmoji Vakarų kino žvaigždė, 1988 m. sukūrusi filmą Maskvoje su „Red Heat“, taip pat išreiškė pagarbą protestuojantiesiems prieš karą Rusijoje.

„Commando“ aktorius sakė: „Pasaulis matė jūsų drąsą. Žinome, kad patyrėte savo drąsos pasekmes. Jūs buvote suimtas. Jūs buvote įkalintas. Ir tu buvai sumuštas. Jūs esate mano nauji herojai.“

