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TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate, kas ji?

2026-09-22 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Archyviniai vaizdo įrašai neretai tampa kelione į praeitį ir leidžia išvysti puikiai pažįstamus žmones visai kitokius. Šįkart viename tokių įrašų užfiksuota garsi Lietuvos dainininkė.

Mios archyviniai kadrai (nuotr. stop kadrai)

Archyviniai vaizdo įrašai neretai tampa kelione į praeitį ir leidžia išvysti puikiai pažįstamus žmones visai kitokius. Šįkart viename tokių įrašų užfiksuota garsi Lietuvos dainininkė.

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0

Ar atpažinsite, kas ji?

Archyviniame vaizdo įraše – garsi dainininkė

Vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas TikTok platformoje, galima matyti moterį, atliekančią dainą „Yra kaip yra“.

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Ši daina – garsios Lietuvos dainininkės Mios, kuri ir užfiksuota vaizo įraše, vienas populiariausių kūrinių.

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@lolol.lolol18 #lietuviskosdainos #lietuviskamuzika #auksiniaihitai #senihitai #nostalgija ♬ Originalus garsas - LT Auksiniai Hitai

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Mia išgarsėjo dar prieš kelis dešimtmečius. Jos dainos ne kartą yra tapusios hitais, o pati atlikėja dalyvavo ne viename televizijos projekte.

Ji savo klausytojus džiugina iki šiol – moteris aktyviai koncertuoja ir dalyvauja televizijos laidose.

Šiandien daugelis Mią atpažintų vos išgirdę jos balsą ar išvydę scenoje, tačiau archyviniai kadrai primena, kaip atlikėja atrodė savo karjeros pradžioje ir kiek per daugelį metų pasikeitė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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