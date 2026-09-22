Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate, kas ji?

Ar atpažinsite, kas ji?
Archyviniame vaizdo įraše – garsi dainininkė
Vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas TikTok platformoje, galima matyti moterį, atliekančią dainą „Yra kaip yra“.
Ši daina – garsios Lietuvos dainininkės Mios, kuri ir užfiksuota vaizo įraše, vienas populiariausių kūrinių.
@lolol.lolol18 #lietuviskosdainos #lietuviskamuzika #auksiniaihitai #senihitai #nostalgija ♬ Originalus garsas - LT Auksiniai Hitai
Mia išgarsėjo dar prieš kelis dešimtmečius. Jos dainos ne kartą yra tapusios hitais, o pati atlikėja dalyvavo ne viename televizijos projekte.
Ji savo klausytojus džiugina iki šiol – moteris aktyviai koncertuoja ir dalyvauja televizijos laidose.
Šiandien daugelis Mią atpažintų vos išgirdę jos balsą ar išvydę scenoje, tačiau archyviniai kadrai primena, kaip atlikėja atrodė savo karjeros pradžioje ir kiek per daugelį metų pasikeitė.
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