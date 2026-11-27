Ar atpažįstate, kas ši moteris?
Archyvinis kadras
Nuotraukoje – televizijos žiūrovams puikiai žinoma „TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Keliomis archyvinėmis nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie vaizdo įrašo, kuriame buvo parodytos fotografijos, žinoma moteris prabilo apie laiko tėkmę ir įtemptą šiuolaikinio gyvenimo tempą, kuris neretai priverčia prarasti laiką su pačiai artimiausiais:
„Labai dažnai save „plakame“ už kiekvieną nesėkmę. Bėgame, skubame, neleisdami sau atsikvėpti nė sekundei. Juk laikas – toks brangus dalykas!
Bet kartais pamirštame paklausti savęs: o kiek iš tiesų už tą laiką sumokame?
Atiduodame jį darbams, projektams, renginiams, susitikimams, nuolatiniam norui viską suspėti ir iš savęs išspausti maksimumą. Tik ar ne per dažnai už tai sumokame pačiu brangiausiu dalyku – laiku su tais, kuriuos mylime?
Net iš savo vaikų nuo mažumės reikalaujame labai daug. Užkrauname jiems savo lūkesčius, norime, kad jie visur spėtų, viską pasiektų, būtų geriausi. O ar dažnai sustojame paklausti, ko iš tiesų nori jie?
Atvirai pasakysiu – aš pasiilgau savo vaiko. Pasiilgau paprasto buvimo kartu. Ramaus pokalbio, kai niekur nereikia skubėti, kai galiu tiesiog klausytis ir išgirsti, kas gyvena toje mažoje širdelėje? Pamokos, užklasinė veikla, futbolo treniruotės, namų darbai, turnyrai… Grįžus namo lieka vakarienė, maudynės ir miegas. Ir taip diena po dienos.
O dabar prasideda dar ir kalėdinis maratonas!
Ir žinote, ko man šiemet norisi labiausiai? Ne dar vieno renginio, ne dar vieno pasiekimo ir ne dar vieno įrašo darbų kalendoriuje.
Noriu tiesiog būti namuose. Su savo vaiku. Klausytis jo pasakojimų, juoktis, kalbėtis ir niekur neskubėti.
Nes vieną dieną suprasime, kad vaikai užaugo. Kad jų mažos rankos jau nebelaiko mūsų rankos taip stipriai. Kad jie turi savo pasaulį, kuriame mums lieka vis mažiau vietos.Ir tada turbūt labiausiai ilgėsimės ne to, ko nespėjome padaryti, o tų paprastų akimirkų, kurioms šiandien pritrūkstame laiko.
Gal kartais didžiausia prabanga yra ne suspėti viską, o turėti laiko tiems, kurie mums yra visas pasaulis?“
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