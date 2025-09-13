Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris: ar atpažįstate?

2025-09-13 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 12:10

Anksčiau TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta režisierės Dalios Ibelhauptaitės vaikystės nuotrauka. Ar atpažįstate šią žinomą moterį?

Dalia Ibelhauptaitė vaikystėje (nuotr. asm. archyvas)

Anksčiau TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta režisierės Dalios Ibelhauptaitės vaikystės nuotrauka. Ar atpažįstate šią žinomą moterį?

REKLAMA
2

D. Ibelhauptaitė gimė 1967 m. gegužės 4 d. Vilniuje. Jau penkiolikos metų ji pradėjo režisuoti, suburdama Jaunimo teatro trupę Lietuvoje. 1985 m. tapo Vilniaus valstybinio teatro režisieriaus asistente.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris

1990 m. baigė režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, kur mokėsi pas garsų režisierių Marką Zacharovą. Nuo 1991 m. gyvena Londone, kur tęsia savo karjerą kaip režisierė ir prodiuserė.

REKLAMA
REKLAMA

Per savo karjerą D. Ibelhauptaitė režisavo daugybę dramos spektaklių ir operų įvairiuose Londono teatruose, taip pat vedė aktorių meistriškumo seminarus Karališkajame nacionaliniame teatre ir Nacionalinėje operos studijoje Londone. Ji taip pat dirbo su aktoriais ir režisieriais Olandijoje, Kinijoje, Izraelyje ir JAV.

REKLAMA

2006 m. kartu su maestro Gintaru Rinkevičiumi ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru įkūrė nepriklausomą operos trupę „Bohemiečiai“, kuri 2012 m. tapo Vilniaus miesto opera. D. Ibelhauptaitė yra šios trupės meno vadovė ir pagrindinė režisierė.

2011 m. Lietuvos Respublikos prezidentė apdovanojo D. Ibelhauptaitę ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, įvertindama jos indėlį į Lietuvos kultūrą. 2021 m. jai buvo įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Asmeniniame gyvenime D. Ibelhauptaitė yra ištekėjusi už britų aktoriaus ir režisieriaus Dexterio Fletcherio. Pora susituokė 1997 m. Londone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų